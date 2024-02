Spettacolo

Nicolò Figini | 4 Febbraio 2024

Amici 23

Questo pomeriggio ad Amici 23 Nicholas si è esibito nel corso della gara e ha ricevuto i complimenti di Eleonora Abbagnato.

I complimenti della Abbagnato a Nicholas di Amici 23

La puntata di Amici 23 si è aperta subito con la gara di canto, nelle quali gli studenti portano i loro inediti, e la gara di ballo. Quest’ultima è stata giudicata da Eleonora Abbagnato, la quale ha prima osservato Dustin e poi Marisol. Al primo ha fatto solo grandi complimenti, mentre alla seconda ha detto di averla vista con poca energia.

Tuttavia Maria De Filippi ha cercato di tranquillizzare l’allieva spiegando che è normale avere una prestazione leggermente più bassa con il dolore al ginocchio. Successivamente è stato il turno di Nicholas, il quale è stato osservato attentamente dalla maestra Celentano.

Alla fine della performance la giudice di Amici 23 ha espresso il suo entusiasmo esclamando di trovarlo migliorato anche se con qualche imperfezione su cui lavorare:

“A me piaci, mi piace il tuo fisico… Ma lo sai già. Trovo che sta migliorando. No, con il suo fisico può fare il ballerino. Anche per il classico fisicamente ha un bel fisico e studia danza da pochi anni. Le doti, i piedi… Quelli si lavorano. Io sono un’esperta del lavoro. Lui ha qualcosa, non solo il fisico”.

A questo punto è scoppiata una piccola, ma scherzosa, discussione tra Alessandra Celentano ed Eleonora Abbagnato. Tuttavia il tutto si è risolto con una risata e Nicholas è potuto tornare al suo banco soddisfatto. Vedremo più avanti come si classificherà nella puntata di oggi di Amici 23.