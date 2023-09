NEWS

Vincenzo Chianese | 23 Settembre 2023

Chi è

Andiamo a scoprire di più su Nicholas Borgogni, ballerino e allievo di Amici 23, dall’età, alla vita privata e alla fidanzata, a dove seguirlo su Instagram e sui social.

Chi è Nicholas Borgogni

Nome e Cognome: Nicholas Borgogni

Data di nascita: informazione non disponibile

Luogo di nascita: informazione non disponibile

Età: informazione non disponibile

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: ballerino

Fidanzato: informazione non disponibile

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @_nicholasborgogni_

Nicholas Borgogni età, altezza e biografia

Facciamo la conoscenza di Nicholas Borgogni e vediamo cosa sappiamo in merito alla sua biografia. Sul ballerino di Amici 23 non abbiamo molte informazioni. Non sappiamo infatti quale sia la sua data di nascita e quale sia la sua età.

Sconociute anche informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Sappiamo che ben presto sia avvicina al mondo della danza e in breve raggiunge diversi traguardi.

Prima di scoprire di più sulla sua carriera però andiamo a vedere cosa sappiamo sulla sua vita privata.

Vita privata: Nicholas di Amici è fidanzato?

Sulla vita privata di Nicholas Borgogni abbiamo poche informazioni.

Il ballerino di Amici 23 ha una fidanzata?

Nicholas dovrebbe essere single. Tuttavia pochi mesi fa si è mormorato che Borgogni avesse un flirt con Maddalena Svevi, protagonista della scorsa edizione del talent show di Maria De Filippi.

I due tuttavia non hanno mai confermato o smentito la presunta relazione.

Dove seguire Nicholas di Amici 23: Instagram e social

Volete sapere dove seguire Nicholas Borgogni sui social?

Il ballerino di Amici 23 ha un profilo Instagram attivo.

Sulla sua pagina Nicholas condivide i momenti più belli della sua vita privata e della sua carriera.

Proprio in merito vediamo cosa sappiamo.

Carriera

Dopo essersi avvicinato al mondo della danza, Nicholas Borgogni dà il via alla sua carriera. Ben presto partecipa a diversi videoclip musicali e in seguito debutta anche sul piccolo schermo.

The Voice

Nel 2023 Nicholas Borgogni è nel corpo di ballo di The Voice Senior, e contemporaneamente lo vediamo anche nel cast di un altro amato programma Rai: Il Cantante Mascherato.

Il Cantante Mascherato

Sempre nel 2023 Nicholas Borgogni è nel corpo di ballo de Il Cantante Mascherato, il fortunato programma Rai di Milly Carlucci. Proprio in merito alla sua esperienza il ballerino su Instagram afferma:

“Si è concluso questo bellissimo viaggio! Quante risate, emozioni, quanta condivisione. Grazie a Milly Carlucci. Date la possibilità, al vostro corpo di ballo, di esprimersi al 100 per 100, su qualsiasi stile, mettendolo alla prova sempre e soprattutto facendolo ballare full out, che alla fine è quello che ognuno di noi ama fare e che raramente ci danno la possibilità di fare”.

Nello stesso anno Nicholas Borgogni partecipa anche ai casting di Amici 23.

Nicholas Borgogni ad Amici 23

Su Canale 5 sta per debuttare Amici 23. La prima puntata del talent show di Maria De Filippi va in onda domenica 24 settembre e tutto è pronto per il ritorno del programma. Si è formata così la nuova classe del talent show e ben 20 sono state le maglie assegnate. Tra gli allievi quest’anno c’è anche Nicholas Borgogni, che ha già attirato l’attenzione del web.

Ma come se la caverà il ballerino? Mentre attendiamo di capirlo, facciamo la conoscenza degli altri allievi di Amici 23.

Il percorso di Nicholas ad Amici 23

Domenica 24 settembre parte ufficialmente il percorso di Nicholas Borgogni ad Amici 23. Nel corso della prima puntata il ballerino conquista il cuore di Raimondo Todaro, che decide così di assegnargli una maglia.

(IN AGGIORNAMENTO)