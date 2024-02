Spettacolo

Nicolò Figini | 4 Febbraio 2024

Grande Fratello

Massimiliano Varrese e Anita Olivieri hanno attaccato duramente Beatrice Luzzi per essere scoppiata a piangere dopo la battuta (da lei considerata infelice) di Marco Maddaloni.

Le critiche a Beatrice Luzzi

Nella serata di ieri, durante un momento di festa all’interno della casa del Grande Fratello il pubblico ha notato Beatrice Luzzi in lacrime. L’amata concorrente ci è rimasta male a causa di una battuta infelice che lo Maddaloni ha fatto a Varrese e la cui frase ha tirato in ballo anche l’attrice che al momento non c’entrava assolutamente nulla.

I due gieffini hanno cercato un punto d’incontro ma non sono riusciti a tornare sulla stessa lunghezza d’onda. Anzi, Marco l’ha accusata di stare giocando di strategia solo per creare nuove dinamiche e avere clip nel corso della diretta. L’attrice infastidita se n’è andata e allontanandosi non ha potuto sentire ciò che avevano da dire Massimiliano e Anita Olivieri sulla situazione.

Dal video qui sotto possiamo ascoltare il loro discorso che va contro Beatrice Luzzi. “La manipolazione per far passare gli altri per ciò che non sono“, comincia l’attore per poi essere interrotto dall’amica: “Il dover sempre essere protagonisti senza passare mai una serata sereni“. Massimiliano parla anche di “cattiveria gratuita” e Anita rincara la dose con: “Si chiama essere infelici, frustrazione“.

Beatrice si è sentita offesa per la battuta di Marco, e ha ragione non vedo il motivo per il quale metterla in mezzo quando non c'entrava niente



Ovviamente per il guru e Aneeta la colpa di chi è? Di Beatrice, secondo loro vuole rovinare la serata a Marco 🤡#grandefratello #gf pic.twitter.com/c98uPjD49f — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) February 4, 2024

Il filmato si conclude con Varrese che accusa Beatrice di aver rovinato la serata a Marco Maddaloni. Sicuramente di tutto ciò si parlerà anche nella puntata in diretta del Grande Fratello di domani sera e siamo sicuri che gli scontri saranno senza esclusione di colpi.

Nonostante la Luzzi non li abbia potuti sentire adesso, infatti, molto probabilmente verranno chiamati in causa e potranno esprimere la loro opinione. Nel frattempo il web si sta facendo un’idea e ha espresso la propria opinione: da una parte i sostenitori dell’attrice e dall’altra coloro che danno ragione a Varrese e Anita.