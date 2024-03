Colpo di scena ad Amici 23! Le eliminate Nahaze e Kia potranno tornare in gara

NEWS

Debora Parigi | 5 Marzo 2024

Per le eliminate di Amici 23 Nahaze e Kia è arrivata una proposta davvero allettante per la prossima edizione del talent

Si è svolta l’ultima registrazione del pomeridiano di Amici 23 e, come già anticipato, sono state assegnate le restanti maglie del Serale. Quindi due allievi sono stati eliminati, ma i loro professori hanno offerto loro un’importante opportunità per il prossimo anno. Vediamo tutti i dettagli.

Arriva una proposta per i due eliminati di Amici 23

Si è concluso questo pomeriggio il pomeridiano di Amici 23. Infatti si è svolta la registrazione della puntata che vedremo in onda domenica 10 marzo. A tal proposito, come già sapevamo, sono state assegnate le cinque maglie del Serale che ancora mancavano per raggiungere il numero massimo, cioè 15.

Questo significa che due allievi sono stati eliminati poiché attualmente la classe era formata da 17 ragazzi. Non solo, c’è stato anche un colpo di scena su una maglia assegnata, anche se il pubblico già aveva ipotizzato che potesse accadere. Cosa è accaduto quindi? Chi sono gli allievi che hanno ottenuto le cinque maglie rimaste? E chi sono invece i due allievi che purtroppo sono stati eliminati?

Partiamo subito dal colpo di scena e cioè che Lil Jolie ha ricevuto (come già promesso) la maglia del Serale. Ma lei ha deciso di andare nella squadra di Anna Pettinelli. Le altre quattro maglie rimaste sono andate a Sarah, Ayle, Kumo e Giovanni. Quindi sono rimaste fuori le ultime due arrivate e cioè Nahaze e Kia che erano tra l’altro agli ultimi posti nella classifica generale.

Forse il pubblico di Amici 23 si aspettava già questo responso e le rispettive prof delle due allieve si sono dette dispiaciute. Siccome sia Lorella Cuccarini che Anna Pettinelli credono molto in queste due giovani cantanti e che con più tempo a disposizione avrebbero fatto tanto, hanno proposto loro di tornare a settembre perché avrebbero avuto un banco. Lo faranno? Aspetteremo la prossima edizione per scoprirlo. Non tutti accettano la proposta, ma altri lo hanno fatto in passato.