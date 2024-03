Matrimonio a prima vista 12 anticipazioni prima e seconda puntata: la formazione delle coppie con tante delusioni

NEWS

Debora Parigi | 5 Marzo 2024

Matrimonio a prima vista

Parte Matrimonio a prima vista 12 con le anticipazioni della prima e della seconda puntata. Ci saranno i tre matrimoni delle tre coppie di sconosciuti. E poi avremo anche l’inizio delle varie lune di miele. Andiamo quindi a vedere tutto nel dettaglio.

Le anticipazioni della pima e seconda puntata di Matrimonio a prima vista 12

Nuova stagione per Matrimonio a prima vista che è alla sua edizione numero 12. E proprio questa nuova edizione vede delle novità. Infatti la prima novità è che avremo coppie un po’ più mature rispetto alle precedenti edizioni. Ma oltre a questo ci saranno anche situazioni con protagonisti che hanno già matrimoni alle spalle o proposte ricevute.

Ecco che quindi gli esperti nella prima puntata di Matrimonio a prima vista 12 formeranno le tre coppie che saranno protagoniste dell’edizione. La prima coppia sarà formata da Giuseppe e Ilaria. Poi avremo la seconda coppia formata da Roberto e Stefania. Infine avremo Enrico e Benedetta.

Vedremo subito nella prima puntata il matrimonio delle tre coppie. Il primo è quello tra Giuseppe e Ilaria, ma il primo impatto non sarà totalmente positivo. A lei non piacerà particolarmente. Poi ci sarà il matrimonio tra Enrico e Benedetta. A primo impatto a lei non piacerà fisicamente, ma le piacerà il suo modo di fare. Il terzo matrimonio sarà quello tra Roberto e Stefania. Anche qui il primo impatto non sarà positivo, sempre da parte di lei che rimarrà molto male subito per quanto riguarda l’aspetto fisico, mentre lui rimarrà soddisfatto.

Nella seconda puntata di Matrimonio a prima vista le anticipazioni rivelano che vedremo le prime conoscenze delle coppie con il banchetto nuziale e poi la prima notte di nozze. Successivamente gli sposi affronteranno la luna di miele. Giuseppe e Ilaria avranno come destinazione Zanzibar. Qui piano piano inizieranno a conoscersi, lei si aspetterà da lui un po’ di grinta. La destinazione di Roberto e Stefania sarà Sharm El Sheik. Loro capiranno di essere stati accontentati caratterialmente, ma non fisicamente. Ma ciò non li fermerà in questa avventura. Infine per Enrico e Benedetta il viaggio di nozze sarà a Fuerteventura. Loro scopriranno di essere un bel po’ diversi e questo sarà anche motivo di un dialogo abbastanza intenso sui loro modi di essere.

Quando vanno in onda le puntate

La messa in onda in chiaro, sul Real Time, di Matrimonio a prima vista 12 inizia mercoledì 6 marzo alle ore 21.25 con la prima e la seconda puntata. Infatti i primi due appuntamenti sono fissati insieme, mentre dalla settimana successiva ci sarà un solo episodio a settimana.

Le puntate totali sono 8 oltre a quella speciale dedicata a un po’ di tempo dopo la fine dell’esperimento per vedere se le coppie hanno confermato la decisione finale o è cambiato qualcosa.

Come accade sempre, il programma può essere visto in anteprima su Discovery Plus sottoscrivendo un abbonamento. Ogni mercoledì, infatti, viene caricata una nuova puntata che è praticamente la successiva a quella che vedremo la sera su Real Time. In questo modo si potrà vedere cosa accadrà senza attendere la messa in onda in chiaro.