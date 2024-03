NEWS

Vincenzo Chianese | 5 Marzo 2024

Amici 23

Nel corso dell’ultima registrazione del pomeridiano di Amici 23, abbiamo scoperto chi sono gli ultimi allievi che entrano al Serale e chi sono invece gli eliminati.

Le anticipazioni di Amici 23

Si è appena conclusa l’ultima registrazione del pomeridiano di Amici 23, che andrà in onda su Canale 5 domenica 10 marzo. Nel corso della puntata sono state finalmente consegnate le ultime 5 maglie dorate e finalmente abbiamo scoperto chi sono stati gli ultimi allievi che sono entrati al Serale e chi invece è stato eliminato a un passo dall’inizio della fase finale del talent show. Ma andiamo con ordine e vediamo tutto quello che è successo in studio.

A rivelarci le anticipazioni è la pagina Amici News, che come sempre ci aggiorna con tutte le news legate alla trasmissione di Maria De Filippi. Ma chi sono dunque gli ultimi allievi che sono entrati al Serale? Scopriamolo. A ottenere la maglia d’oro sono stati Lil Jolie (che entra ufficialmente a far parte della squadra di Anna Pettinelli), Kumo, Ayle, Giovanni e Sarah.

Di conseguenza a essere eliminate a un passo dal sogno sono state Kia e Nahaze, che lasciano così la scuola di Amici 23. Si completa così ufficialmente il cast del Serale. Ma chi sono dunque tutti gli allievi che accedono alla fase finale del programma? Oltre a Lil Jolie, Kumo, Ayle, Giovanni e Sarah, che oggi hanno ricevuto la felpa, al Serale troviamo: Holden, Dustin, Marisol, Nicholas, Petit, Mida, Martina, Gaia, Sofia e Lucia.

Sabato 23 marzo nel mentre, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la prima puntata della fase finale di questa edizione e di certo ne vedremo di belle. A tutti i cantanti e i ballerini, che adesso dovranno dare il massimo per dimostrare il loro talento, facciamo dunque un enorme in bocca al lupo.