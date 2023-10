Spettacolo

Andrea Sanna | 14 Ottobre 2023

Amici 23

Kumo di Amici 23 con Elodie

Ad Amici 23 nella classe di ballo tanti ragazzi che hanno già avuto modo di prendere parte a dei lavori importanti prima di entrare nella scuola. Tra questi è impossibile non citare Kumo. Il giovane ballerino, l’allievo di Emanuel Lo, vanta alle spalle un’esperienza che difficilmente dimenticherà e che coinvolge anche Elodie.

Non tutti sanno probabilmente ma Kumo, all’anagrafe Tiziano Coiro, quando Elodie si è esibita al Forum di Assago con uno show di altissimo livello, era lì presente. E no, non tra il pubblico, ma proprio su quel palco, accanto all’amata cantante.

Kumo ha fatto parte infatti del corpo di ballo dello spettacolo. In rete sono presenti diverse foto che testimoniano appunto il tutto, come possiamo vedere anche dagli scatti condivisi dal ragazzo su Instagram…

Ma se pensate sia finita qui, vi sbagliate di grosso! Il talento di Kumo infatti è già noto a molti. Oltre a calcare il palco del concerto di Elodie, infatti, ha partecipato anche ad alcuni eventi internazionali. Ha fatto parte del corpo di ballo della cerimonia di apertur dei Mondiali di calcio in Qatar nel 2022.

E a raccontare le sue emozioni è stato proprio Kumo sui social: «È stato un piacere e un onore partecipare a questo evento. Quando sono entrato nello stadio per la prima volta mi sono venuti i brividi e mi è venuto in mente me bambino che nel 2006 vide l’Italia vincerli e iniziare a sognare di stare lì un giorno», si legge dal post di Kumo. «Non mi sarei mai immaginato di arrivarci in questo modo…Grazie vita. Ho avuto tanti up e tanti down che mi hanno reso la “pelle più dura”, (grazie). Tante complicazione ma alla fine ce l’abbiamo fatta tutti insieme. Grazie a tutti gli amici fatti in questo viaggio, un esperienza che mi porterò nel cuore” ha scritto su Instagram in quell’occasione».

Dopo i Mondiali di calcio in Qatar, come dicevamo, Kumo ha fatto parte dei ballerini professionisti che hanno accompagnato Elodie al concerto evento di Assago.