Chi è Kumo di Amici 23? Età, vero nome e Instagram

Vincenzo Chianese | 30 Settembre 2023

Andiamo a scoprire di più su Kumo, ballerino e allievo di Amici 23, dall’età, alla vita privata e alla fidanzata, a dove seguirlo su Instagram e sui social.

Chi è Kumo

Nome e Cognome: Tiziano Coiro

Nome d’arte: Kumo

Data di nascita: 2001

Luogo di nascita: Gaeta

Età: 22 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: ballerino

Fidanzato: è fidanzato con una ragazza di nome Alessia

Tatuaggi: ha diversi tatuaggi

Profilo Instagram: @kum.oooo

Kumo età, vero nome e biografia

Vediamo quello che sappiamo su Kumo e sulla sua biografia. Ma come si chiama il ballerino di Amici 23, dove è nato e quanti anni ha? Il suo vero nome è Tiziano Coiro ed è nato nel 2001 a Gaeta. La sua età è quindi di 22 anni.

Non sappiamo a quanto corrispondano la sua altezza e il suo peso.

Sappiamo che fin da ragazzo si avvicina alla danza e all’hip-hop e che da tempo si trasferito a Milano, dove vive attualmente.

Siete curiosi di scoprire di più sulla sua vita privata?

Vita privata

Sulla vita privata di Kumo abbiamo qualche informazione.

L’allievo di Amici 2023 è fidanzato o è single? Il ballerino sembrerebbe avere una fidanzata.

Da qualche tempo Tiziano è legato sentimentalmente a una ragazza di nome Alessia, che come lui fa la ballerina.

Ma vediamo ora dove seguirlo.

Dove seguire Kumo di Amici 23: Instagram e social

Siete curiosi di scoprire dove potete seguire Kumo sui social?

Il ballerino di Amici 23 ha un profilo Instagram, che vanta già 11 mila follower.

Sulla sua pagina Tiziano condivide i momenti più belli della sua vita privata, insieme alla sua fidanzata, e della sua carriera.

Ma cosa sappiamo sul suo percorso lavorativo?

Carriera

Dopo essersi avvicinato alla danza, Kumo a Milano ha avuto modo di dare il via alla sua carriera. Tra i suoi traguardi il ballerino vanta la partecipazione al corpo di ballo del concerto evento di Elodie, che si è tenuto lo scorso maggio al Mediolanum Forum di Assago.

Nel 2023 Tiziano decide di partecipare ad Amici 23.

Kumo ad Amici 23

Nel 2023, Kumo si presenta ai casting di Amici 23, con la speranza di ottenere un banco. La nuova edizione del talent show di Maria De Filippi debutta domenica 24 settembre su Canale 5, e nel corso della prima puntata vengono assegnati 20 banchi. A ottenere una maglia è anche Tiziano, che conquista Emanuel Lo.

Il percorso di Kumo ad Amici 23

Il percorso di Kumo ad Amici 23 parte domenica 24 settembre. Dopo aver convinto Emanuel Lo, il ballerino entra a far parte della scuola e nelle prossime settimane dovrà dare il massimo per tenersi stretta la sua maglia.

Tiziano si è già sottoposto al test di ingresso della Celentano, beccandosi però un’insufficienza.

(IN AGGIORNAMENTO)