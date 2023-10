Spettacolo

Andrea Sanna | 14 Ottobre 2023

GF Vip 7

Oriana Marzoli festeggia Edoardo

A distanza di pochi giorni l’uno dall’altra i due ex vipponi Edoardo Donnamaria e Giaele De Donà festeggiano il loro compleanno. Il primo è nato il 9 ottobre mentre la seconda il 13 dello stesso mese. In tanti si aspettavano che Oriana Marzoli presenziasse sì a entrambi, ma in particolare alla festa della sua amica. Purtroppo però così non è stato e tra gli invitati non è comparsa in alcuna storia Instagram.

Ci teniamo a far presente che non conosciamo le ragioni di quest’assenza, ma Oriana Marzoli pare che nemmeno pubblicamente abbia fatto gli auguro a Giaele De Donà. Un gesto che ha insospettito in tanti, ma che potrebbe trovare risposte in un messaggio privato tra le due. In generale comunque non siamo in grado di dirvelo con certezza.

A far rumore ora è la decisione di Oriana Marzoli di raggiungere Edoardo Donnamaria insieme a Daniele Dal Moro a Roma per festeggiare l’amico. Su Instagram l’influencer venezuelana ha postato un collage di quattro scatti in bianco e nero in cui si mostra felice sorridente insieme all’amico Edoardo e al suo fidanzato Daniele.

Non ha aggiunto altre parole, le foto parlano da sé, ma ci ha tenuto a far sapere appunto di trovarsi nella Capitale. Anche Dal Moro su Instagram ha pubblicato delle storie che testimoniassero ciò. Dunque mini reunion per i tre ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip 7.

La storia Instagram di Oriana Marzoli al compleanno di Edoardo Donamaria insieme a Daniele Dal Moro

A questo punto in molti si chiedono se effettivamente tra Oriana Marzoli e Giaele De Donà vada tutto bene o ci siano delle frizioni in corso tra le due. Magari le due avranno modo di vedersi nei prossimi giorni. Per ora nessuna delle due si è esposta, ma non è escluso possano farlo nelle prossime ore! Sarebbe questo anche un modo per mettere a tacere i pettegolezzi di una presunta lite tra loro. Attendiamo notizie da parte delle dirette interessate.