Vincenzo Chianese | 2 Ottobre 2023

Amici 23

Ezio vuole lasciare Amici 23

Ieri nel corso della seconda puntata del pomeridiano di Amici 23 i cantanti e i ballerini hanno affrontato diverse gare, e non sono mancati naturalmente i giudizi dei professori. A dire la sua su Ezio è stato Rudy Zerbi, che ha così mosso alcune critiche al giovane cantante. Dopo la fine della registrazione però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che è stato mostrato nel daytime di oggi. Ezio infatti, sfogandosi con Holden, ha manifestato la voglia di lasciare la scuola, e così ha affermato:

“Me ne vado. Me ne voglio andare. Non è il posto per me questo, dove mi posso sentire me stesso. Sono stato scemo a non rispondere a Rudy e a non dire quello che pensavo veramente. Mi ha detto che non ho personalità, mi sono spento. Io non riesco a essere me stesso. Se me ne devo andare me ne vado, ma me ne vado a testa alta. La sua non è una critica costruttiva”.

"Me ne vado" Ezio dopo la puntata di domenica si sfoga con Holden in casetta #Amici23 pic.twitter.com/2X7OoGmlJD — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 2, 2023

Poco dopo così il cantante di Amici 23 ha incontrato la sua insegnante Anna Pettinelli e i due hanno avuto un confronto. La maestra a quel punto ha mostrato un filmato in cui vediamo Ezio parlare di alcuni suoi problemi in casetta. Il giovane artista infatti ha dichiarato: “In un contesto del genere andarsene può sembrare una sconfitta. Ma io devo mettere al primo posto il mio benessere. Questa convivenza mi disturba. Sto cercando di stare in disparte sennò litigherei ogni 10 secondi. C’è un clima di falsità, non ci sono amicizie vere. Non so se questo contesto può far uscire il vero me. Non so se continuo questo percorso”.

La prof Pettinelli mostra alcune delle lamentele che Ezio ha avuto durante la settimana #Amici23 pic.twitter.com/6d8e8DMhRd — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 2, 2023

Anna così ha invitato Ezio a cercare di risolvere il problema con il resto del gruppo e ha chiesto al suo allievo di pensare al da farsi.

La prof Pettinelli dopo aver mostrato alcune delle lamentele che Ezio ha avuto in settimana si confronta con lui #Amici23 pic.twitter.com/9Bc3Ht07q8 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 2, 2023

Ma cosa accadrà dunque nei prossimi giorni? Ezio lascerà davvero la scuola di Amici 23?