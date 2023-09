Chi è Ezio Liberatore di Amici 23? Età e Instagram

NEWS

Chi è

Ezio Liberatore lo conosciamo ad Amici 23 nel corso della prima puntata del pomeridiano. In realtà lui appara nel daytime del giorno dopo e riesce a conquistare l’ultimo banco disponibile nella scuola. Siete curiosi di saperne di più sul cantante? Ecco tutto dall’età al profilo Instagram.

Chi è Ezio Liberatore

Nome e Cognome: Ezio Liberatore

Data di nascita: 2003

Luogo di nascita: Sulmone (L’Aquila)

Età: 20 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: cantante

Fidanzata: informazione non disponibile

Tatuaggi: Ezio non ha tatuaggi visibili sul corpo

Profilo Instagram: @ezioliberatoree

Ezio Liberatore età e biografia

Chi è Ezio Liberatore, allievo di Amici 23? Il cantante nasce in provincia de L’Aquila nel 2003. La data di nascita non è ancora ben definita, ma sappiamo che ha un’età di circa 20 anni. Nessuna informazione sul peso o l’altezza.

La sua passione per la musica nasce quando ha solo 3 anni grazie al padre. Inizia ad ascoltare brani strumentali e in seguito impara a suonare chitarra, pianoforte e canto.

La madre si chiama Pina e purtroppo il papà non c’è più. Non ha fratelli o sorelle.

Sugli studi, inoltre, sappiamo che si diploma al liceo classico e poi si iscrive a Medicina.

Vita privata

Della vita privata di Ezio Liberatore, cantante ad Amici, non sappiamo praticamente nulla.

Questo perché non ha ancora rivelato se è fidanzato o single.

Scopriremo probabilmente più avanti se ha una fidanzata oppure se la troverà dentro il talent.

Dove seguire Ezio di Amici 23: Instagram e social

Per seguire Ezio Liberatore potrete accedere al suo profilo Instagram. Qui troviamo principalmente scatti di se stesso mentre si rilassa o si allena.

Su YouTube non ha un canale ufficiale ma i suoi video possono essere visti grazie a vari canali generici.

Infine compare su Spotify e tutte le piattaforme streaming musicali. Su TikTok conta poi oltre 40mila follower.

Carriera

La carriera televisiva di Ezio Liberatore comincia solo nel momento in cui entra nel cast di Amici 23.

Non abbiamo informazioni in merito a eventuali concorsi ai quali ha preso parte. Rimaniamo in attesa di maggiori news.

Nel mentre scopriamo qualcosa in più sulla sua musica concentrandoci su album e canzoni…

Album e canzoni di Ezio di Amici 23

Per il momento Ezio Liberatore non ha ancora pubblicato alcun album.

Il concorrente di Amici 23, però, ha rilasciato due canzoni in inglese e nel talent ha presentato il primo singolo in italiano, ovvero “Non dire mai“.

Passiamo al suo percorso nella scuola…

Ezio Liberatore ad Amici 23

Ezio Liberatore fa parte della nuova classe di Amici 23 a partire dalla prima puntata del pomeridiano.

Entra per volontà di Anna Pettinelli. L’insegnante, infatti, prima lo ascolta in una cover di John Legend con “All of Me“. In seguito gli chiede il suo inedito “Non dire mai“.

La musica è la sua passione e afferma che fare musica è un’esigenza. Si tratta di un’incisione delle cose che vive, come tatuaggi sulla pelle.

I professori di Amici 23

Spostiamoci, ora, ai professori di canto. Tra loro non vedremo più Arisa:

Confermati, invece, tutti i maestri di ballo ad Amici 23:

Gli allievi di Amici 23

Andiamo alla scoperta di tutti gli allievi di canto ad Amici 23:

Passiamo, ora, ai concorrenti di ballo:

Il percorso di Ezio ad Amici 23

Ezio Liberatore inizia il suo percorso ad Amici 23 all’interno della prima puntata del pomeridiano. In realtà appare nel daytime del giorno dopo con il proseguo dell’appuntamento.

Nella prima puntata canta una cover di John Legend “All of Me“. E poi si esibisce nel suo inedito “Non dire mai” al piano su richiesta di Anna Pettinelli, la quale gli dà la maglia.

IN AGGIORNAMENTO