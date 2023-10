Spettacolo

Vincenzo Chianese | 2 Ottobre 2023

Fedez

Nuovi rumor sull’ospitata di Fedez a Belve

In questi giorni si è molto discusso dell’ospitata di Fedez a Belve. La scorsa settimana infatti era arrivata voce che il cantante sarebbe arrivato nello studio di Francesca Fagnani per un’intervista a cuore aperto. Tuttavia poche ore dopo TvBlog ha fatto sapere che la Rai avrebbe bloccato la partecipazione di Federico a Belve, apparentemente per questioni legate al passato. A intervenire sui social è stata anche la stessa conduttrice, che con un post su Instagram ha affermato: “Solo un chiarimento. Per quel che riguarda la notizia relativa alla partecipazione di Fedez a Belve, è vero che la dirigenza Rai non l’ha ritenuta opportuna. Non condivido questa decisione né Belve del resto ha mai tolto voce a nessuno. Magari non finirà cosi”.

Adesso però arrivano nuovi rumor che stanno già facendo discutere il web. Stando a quanto rivela l’ANSA, sembrerebbe che la Rai abbia deciso di bloccare l’ospitata di Fedez a Belve per questioni puramente economiche. Come si legge, pare che il rapper avrebbe chiesto una retribuzione per prendere parte al programma, e a quel punto i vertici della rete pubblica avrebbero deciso di non approvare la richiesta. Questo quanto riporta l’agenzia:

“La partecipazione di Fedez a Belve sarebbe stata retribuita. La decisione della Rai di non approvarla non avrebbe a che vedere con la politica, secondo quanto trapela da fonti di Viale Mazzini, che non si è minimamente interessata al caso se non per strumentalizzare la vicenda, dopo la pubblicazione del post della Fagnani. Quindi nessuna censura, si apprende, ma solo una scelta dell’azienda sul programma di intrattenimento”.

Attualmente Fedez, per ovvie ragioni, trovandosi ancora in ospedale, non ha ancora commentato la saltata partecipazione a Belve. Il marito di Chiara Ferragni infatti è concentrato solo ed esclusivamente sul suo stato di salute e a lui facciamo i nostri migliori auguri.