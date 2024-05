Amici come il GF: grande festa negli studi dopo la finale, i video della lunga nottata

Spettacolo

Nicolò Figini | 19 Maggio 2024

Amici 23

Dopo la finale di Amici 23 è stato organizzato, come succede ogni anno, un party per festeggiare la conclusione del programma e tutti i concorrenti finalisti. Ecco alcuni video della setata.

L’after party di Amici 23

Ieri sera Sarah ha vinto Amici 23 e ha potuto reggere sopra di sé la coppa tanto ambita. Tutti sono le sono corsi incontro per festeggiarla e Maria De Filippi le ha anche fatto i complimenti. A sprizzare felicità da tutti i pori, nonostante il secondo posto, anche Marisol. La ballerina si trovava accanto a lei e si è messa a saltellare di gioia abbracciando l’amica.

In seguito è stata organizzata una festa per celebrare la conclusione del programma e tutti i finalisti. Qui sotto possiamo vedere alcuni video che ritraggano gli ormai ex alunni mentre cantano e ballano insieme a tutti gli altri membri della produzione. A riprendere per la maggior parte ciò che è accaduto è stato Dustin e i filmati possono essere trovati facilmente sul web.

nooo troppo debole per i lorellini che cantano rossofuoco abbracciati 🫂🫂🫂

pic.twitter.com/MXUGKDFfjA — SOS (@gateamiciani) May 19, 2024

In questi video possiamo vedere, per esempio, Mida mentre fa cantare tutti i presenti sulle note di ‘RossoFuoco‘. In seguito ci ha tenuto anche a fare le congratulazioni a Sarah per la vittoria: “Fermi tutti, voglio dire una cosa. Adesso vorrei un casino per Sarah al mio tre! Una ragazza umile, brava che ha vinto meritatamente“. Voi siete d’accordo con le sue parole?

Mida: -“Vorrei un casino al mio tre per Sarah”



Noooo i lorellini sono I cuccioli 🥹🤍#amici23pic.twitter.com/7nlaKcIi5e — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) May 19, 2024

Su Twitter girano tanti altri video dell’after party di Amici 23 in cui possiamo vedere anche Petit, Sarah, Marisol e Holden mentre ballano e si divertono tutti insieme. Insomma, i ragazzi avranno fatto sicuramente le ore piccole e questa mattina si godranno il meritato riposo lontani dalle ansie che comporta la gara.

Molto presto però torneranno sui social per parlare del loro percorso nel talent, così come hanno fatto tutti quelli prima di loro.