Vincenzo Chianese | 29 Marzo 2024

A seguito della rottura avvenuta la scorsa settimana, in queste ore Gaia ha tentato di riavvicinarsi a Mida venendo però respinta: ecco cosa sta accadendo tra i due allievi di Amici 23.

Tensioni tra i due allievi di Amici 23

Non è un periodo semplice questo per Mida e Gaia. A seguito di una crisi infatti i due allievi di Amici 23 hanno deciso di mettere un punto alla loro relazione e qualche giorno fa si sono lasciati. Tuttavia sembrerebbe che tra la ballerina e il cantante ci sia ancora un sentimento e proprio nelle ultime ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Nel corso del daytime andato in onda oggi pomeriggio su Canale 5 infatti proprio Gaia ha cercato di riavvicinarsi a Mida, facendo intendere al giovane artista di aver bisogno di stare da sola con lui. A quel punto la ballerina, abbracciando il cantante, ha affermato: “Non usare il cervello, che poi te ne penti. Ma perché fai ragionare la testa?”.

Pochi istanti dopo, inaspettatamente, Mida è scoppiato a piangere e così Gaia, a sua volta commossa e provata, è prontamente corsa ad abbracciarlo. Ma non solo. La ballerina ha infatti aggiunto: “Io sento che noi proviamo qualcosa, non posso fare a meno di questo. […] I tuoi occhi mi servono durante le giornate”.

A quel punto però Mida ha respinto Gaia, facendo intendere di non essere pronto a ricominciare la loro relazione. Il cantante di Amici 23 ha dunque affermato: “Ci facciamo del male. Dobbiamo metabolizzare. Non voglio farti del male, non è giusto”. Gaia così, in lacrime, si è allontanata da Mida, che nel mentre confidandosi con Lil Jolie ha ammesso di aver chiuso definitivamente la storia.

Ma la relazione tra i due sarà davvero giunta al capolinea? Non resta che attendere per scoprire cosa accadrà.