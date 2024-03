Amici 23, è finita tra Mida e Gaia: la coppia si lascia tra le lacrime (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 22 Marzo 2024

Amici 23

Alla vigilia del Serale c’è stata aria di crisi per una coppia nata nella scuola di Amici 23 e che sta insieme da molto tempo. Stiamo parlando di Mida e Gaia che a quanto pare da un po’ di tempo sono sotto pressione e quindi si sono un po’ allontanati. Oggi però hanno affrontato il discorso e l’epilogo non è stato positivo.

Lacrime per Mida e Gaia che decidono di lasciarsi

Dentro la scuola di Amici 23 sono nate alcune coppie e tra queste c’è quella formata da Mida e Gaia. Il cantante e la ballerina stanno ormai insieme da sei mesi e il loro avvicinamento è stato graduale. Il bel rapporto di amicizia e comprensione reciproca si è trasformato poi in relazione e hanno sempre dimostrato una grande dolcezza. Infatti lui le ha anche dedicato delle canzoni.

Tra loro sembrava che stesse procedendo tutto bene, ma improovvisamente qualcosa è cambiato. E proprio nel daytime di oggi di Amici 23 abbiamo assisitito a questa crisi che a quanto pare è presente da alcune settimane. E proprio oggi ha avuto il suo epilogo che non farà per niente piacere ai fan della coppia.

Dal primo confronto che hanno avuto sulle gradinate si è capito che alcune situazioni scolastiche li hanno portati a dedicarsi meno alla loro storia. E proprio Gaia ha detto che lui dovrebbe ogni tanto fermarsi e riflettere su alcuni gesti sciocchi che però non gli vengono da fare. Lui ha risposto che quando ha dei momenti di difficoltà non riesce a concentrarsi sui gesti. Inoltre ha aggiunto che magari non si trovano concordi con questi momenti. A volte ha bisogno lui e lei non c’è.

Dal loro confronto, si è capito che non stanno passando molto tempo insieme negli ultimi tempi e questa cosa pesa molto alla ballerina. Inoltre a quanto pare non c’è molta comunicazione, lui si chiude in se stesso quando non sta bene e non va da lei e dirle che non sta bene, anche se poi vuole stare solo. A questo punto Mida ha detto che le cose non stanno andando bene e quindi forse è il momento di prendere una decisione.

Mida ha proposto di prendersi una pausa, ma lei non si è detta d’accordo. A quel punto il cantante ha detto che allora sapeva già qual era la risposta. In pratica era meglio se si lasciavano. Accettato questo, la reazione comunque è stata molto forte. Infatti entrambi si sono messi a piangere. Lei in particolare è scoppiata in lacrime, ma abbiamo visto anche lui commosso.

questa parte mi ha completamente DISTRUTTA pic.twitter.com/VmnO7I15OU — Nat🌺 (@_NatNatiNatalia) March 22, 2024

Al momento quindi, Mida e Gaia si sono lasciati e non sono più una coppia di Amici 23. Ma magari il tempo permetterà loro di pensare e forse di ritrovarsi.