Mission impossible per Holden e Mida: cantare mentre Francesca Tocca balla (e sembrano in difficoltà) – VIDEO

Debora Parigi | 29 Marzo 2024

Amici 23

Guanto di sfida ad Amici 23 lanciato da Lorella Cuccarini e che vede coinvolti Holden e Mida. I due cantanti dovranno esibirsi in una performance che vede anche la presenza di Francesca Tocca. Per i due cantanti ci saranno delle difficoltà causate proprio dall’imbarazzo e non solo con la ballerina professionista.

Guanto di sfida tra Holden e Mida con la presenza di Francesca Tocca

Nel daytime di questo poemeriggio, venerdì 29 marzo, abbiamo visto l’arrivo di un guanto di sfida che mette a confronto Holden e Mida. A lanciarlo è stata Lorella Cuccarini che ha praticamente lanciato un guanto di sfida sullo staging tra il suo allievo e quello di Rudy Zerbi. I due devono performare sulle note di Mediterranea di Irama e dovranno interagire anche con una ballerina professionista.

Considerando il tipo di persona e di cantante che è Holden, già così fa molto sorridere come guanto. Lui ha parlato anche con Zerbi e ha voluto mettersi alla prova. Così ha iniziato a prepararlo e ha scoperto a sorpresa che la ballerina professionista con cui deve esibirsi è Francesca Tocca, una delle più sexy e hot nel corpo di ballo di Amici.

Il cantante ha quindi iniziato a lavorare al guanto e subito ha provato forte imbarazzo. Non è stato facile per lui interagire con Francesca e stare dietro alle sue movenze molto sexy come richiede appunto il pezzo. Tornato in casetta ha rivelato come fosse stato allo stesso tempo terribile e bellissimo.

lui non ha aspettato mezzo secondo a dire che non gli dava fastidio, l'ho visto impazzire per quella mano nei capelli #amici23 #holden pic.twitter.com/NmmgsI1YMr — Clauds☁️🌙holden era🍳 (@thatsclaudss) March 29, 2024

Poi anche Mida ha fatto la prova e con lui sicuramente ha interagito molto di più con la professionista. La stessa Francesca Tocca si è spinta anche di più. Ma dobbiamo dire che anche l’allievo di Lorella Cuccarini a un certo punto ha avuto un po’ di difficoltà.

Come abbiamo visto nella parte conclusiva di questo blocco, l’allievo di Zerbi ha detto alla fine di avere molta difficoltà nel fare questo guanto e quindi ha chiesto per il momento di rifiutarlo anche se continuerà piano piano a lavorarci. Dalle anticipazioni della registrazione di ieri di Amici 23 sappiamo che per il momento Holden e Mida non si sono sfidati su questo guanto. Ma non è detto che non accada in futuro.