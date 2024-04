NEWS

Vincenzo Chianese | 4 Aprile 2024

Dopo aver chiuso la relazione con Gaia, Mida chiede un consiglio sulla sua musica alla ballerina. Lucia però non ci sta e si infuria con il cantante.

Nelle ultime settimane abbiamo assistito all’inaspettata rottura tra Mida e Gaia. Proprio il cantante, non riuscendo a reggere la troppa pressione, data anche dagli impegni del Serale, ha deciso di fare un passo indietro e ha messo un punto alla relazione con la ballerina. Quest’ultima intanto, essendo ancora innamorata, ha tentato in ogni modo di riavvicinarsi a Christian, venendo però respinta. Oggi così, nel corso dell’ultimo daytime andato in onda, è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Proprio il giovane artista in queste settimane sta lavorando al suo primo album, in uscita prossimamente, e ha così chiesto un parere a Gaia su alcuni brani. Ad assistere alla scena da lontano sono state Lucia e Lil Jolie, che hanno iniziato a criticare il cantante, colpevole a loro detta di illudere in qualche modo la ballerina. Poco dopo come se non bastasse la stessa Lucia ha raggiunto i due e a quel punto Gaia ha affermato: “È inutile che mi guardi così. Andiamo a dormire che è tardi”. Pronta la reazione dell’allievo di Lorella Cuccarini, che intromettendosi ha aggiunto: “Ma non posso parlare con lei solo perché ci siamo lasciati?”. Lucia così, mettendo un punto alla discussione ha dichiarato: “Non riguarda tutto te”.

Qualche minuto dopo però la ballerina ha deciso di affrontare nuovamente Gaia, mettendola in guardia da Mida per proteggerla. Lucia ha dunque affermato: “Se non avete parlato perché fai il clown? Cosa te ne frega della sua musica, l’hai ascoltata mille volte. Vuole solo un altro boost dell’ego”.

Gaia a quel punto, spiegando le sue ragioni, ha ammesso: “Te lo giuro, non ci sto pensando come prima. Lo sto calcolando di meno”. Ma cosa accadrà dunque nei prossimi giorni tra la ballerina e il cantante?