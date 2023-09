Spettacolo

Vincenzo Chianese | 24 Settembre 2023

Amici 23

Holy Francisco arriva ad Amici 23

Siamo nel pieno della prima puntata di Amici 23 e in questi minuti stiamo assistendo alla formazione della nuova classe del talent show. Oggi dunque scopriremo chi saranno i protagonisti che nei prossimi mesi ci terranno compagnia e di certo sono già molte le emozioni alle quali stiamo assistendo. Ad arrivare in studio con la speranza di avere un banco è stato anche Holy Francisco, che ha già attirato l’attenzione del pubblico e del web. Il giovane cantante ha così presentato un brano inedito, che fin dal primo istante ha fatto sorridere i telespettatori.

La canzone di Holy Francisco si intitola infatti Tananai ed è un omaggio al cantante di Tango. L’artista così ha presentato il suo pezzo, che tuttavia non ha convinto né Rudy Zerbi né Lorella Cuccarini.

Anna Pettinelli ha invece affermato di essere interessata a Holy Francisco e ha così deciso di concedergli una maglia. Il cantante entra così a far parte della scuola di Amici 23 e in queste ore inizia ufficialmente il suo percorso all’interno del talent show di Maria De Filippi.

Ma come se la caverà e cosa accadrà nel corso delle prossime settimane? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre seguiteci per tante altre news sul programma, e non solo.