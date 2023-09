Spettacolo

In studio è calato il silenzio nel momento in cui Alessandra Celentano ha fermato una variazione di classico ad Amici 23

La reazione di Celentano ad Amici 23

Questo pomeriggio ha avuto inizio l’edizione numero 23 di Amici e abbiamo visto il ritorno di due ex allievi entrati nel cuore degli spettatori. Stiamo parlando di Mattia Zenzola, il quale ha espresso anche parole d’affetto per Maria, e Angelina Mango. La De Filippi ha cominciato a formare la nuova classe e di conseguenza alcuni ragazzi hanno ricevuto il sì e altri sono dovuti tornare a casa.

A un certo punto è stato il turno del ballerino Andrea. Un ragazzo molto giovane proveniente dalle colline genovesi che si è esibito in una variazione di classico. Probabilmente sperava di finire nel team di Alessandra Celentano. Tuttavia quest’ultima non lo ha voluto e ha abbassato la leva davanti a lei. Nello studio è calato il silenzio più assoluto.

Purtroppo nessuno degli altri professori l’ha rialzata. Maria non sapeva esattamente cosa fare e si è ritrovata in difficoltà. Si è girata verso la Celentano alzando le spalle con espressione sgomenta. Verso la fine dell’esibizione si è alzata e ha fatto frenare l’aspirante allievo. La conduttrice non voleva interrompere per rispetto della danza classica.

A questo punto Alessandra ha dato il suo giudizio dopo essere stato interpellato: “Credo che tu abbia ancora molto da studiare, anche se sei un elemento che può fare. Ma soprattutto nel classico devi fare ancora tanto“. Anche Emanuel Lo e Raimondo Todaro non gli hanno voluto dare un banco.

