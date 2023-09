Spettacolo

Nicolò Figini | 29 Settembre 2023

Il rifiuto di Holy Francisco ad Amici 23

Questo pomeriggio il daytime di Amici 23 si è aperto con un altro compito assegnato da Rudy Zerbi a Holy Francisco. Già l’ultima volta il cantante aveva rifiutato l’assegnazione con il sostegno della sua professoressa, la quale aveva strappato la lettera. Rudy quindi ci ha riprovato e dopo “Sere Nere” gli ha dato un altro brano di Tiziano Ferro, ovvero “Imbranato“:

“Ti sei andato a nascondere sotto la gonna della tua insegnante, scelta furbetta visto che ha pensato bene di rifiutare e addirittura strappare la lettere. Complimentoni a tutti e due. Ci riprovo e rilancio il compito con una canzone nuove. Un brano che può cantare chi sa cantare e qui casca l’asino”.

Il prof Zerbi rilancia il compito che ha assegnato a Holy Francisco assegnandogli un nuovo brano: "Imbranato" di Tiziano Ferro! Cosa pensate di questa decisione? #Amici23 pic.twitter.com/JLZOvMmLeQ — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) September 29, 2023

Di lì a poco, dopo aver parlato con i suoi compagni di Amici 23 Holy Francisco ha fatto visita alla sua professoressa. Dal video qui sotto notiamo come Anna Pettinelli stia ascoltando la lettera del collega. Ma ancora una volta non si trova per nulla d’accordo. Per tale ragione prende il foglio e questa volta lo accartoccia:

“Questa è una provocazione, chiaro. Non è che Imbranato è più facile di Sere Nere. Lui insiste, ma non è un compito istruttivo. Serve solo a demolirti. Solo per metterti in difficoltà e così non cresci “.

La prof Pettinelli ha le idee chiare sull'assegnazione del brano "Imbranato" di Tiziano Ferro da parte del prof Zerbi… #Amici23 pic.twitter.com/p2gde0kKms — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) September 29, 2023

Alla fine Holy Francisco è uscito con la lettera accartocciata ringraziando la sua maestra. Voi siete dalla parte dell’aspirante cantante o di Rudy? Vedremo che cosa accadrà questa settimana nel corso del pomeridiano. Seguiteci, nel mentre, per non perdervi tante altre news.