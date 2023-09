Spettacolo

Nicolò Figini | 29 Settembre 2023

La battuta di Emma Marrone

Pochi giorni fa Stefano De Martino è stato ospite di Belve e tra le varie domande ha risposto anche a una che riguardava in qualche modo le sue ex fidanzate. Tra le più famose ricordiamo Belen Rodriguez ed Emma Marrone. La Fagnani gli ha chiesto se ha mai tradito e lui ha risposto che è capitato, di solito lo fa verso la fine di una relazione:

“Il mio matrimonio non è finito per un tradimento. Se sono un po’… Non sono uno stinco di santo ma credo nell’esclusività dei rapporti. Gli uomini che hanno un’amante non li ho mai capiti.

Molto faticoso. Se sono traditore? No, ma mi è capitato di tradire verso la fine dei rapporti. Lì capisci che qualcosa non va più”.

Qui sotto, invece, possiamo vedere un’intervista a Emma Marrone. La cantante l’ha rilasciato in seguito alla messa in onda di Belve ai microfoni di Radio Deejay. Nel video sentiamo la cantante esclamare che se proprio deve parlare di cose brutte preferisce parlare degli ex fidanzati. L’intervistato replica: “Immagino che di materiale ne hai“. E lei ribatte sorridendo: “Chi non ce l’ha“.

questo video dopo l’intervista del ratto a belve QUEEN pic.twitter.com/AsrakNJ2Zi — giuseppe • souvenir (@sospesoefragile) September 29, 2023

In molti hanno inteso queste parole come una frecciatina a Stefano De Martino dopo quanto raccontato da Francesca Fagnani. Voi che cosa ne pensate? Al momento non abbiamo ovviamente certezze ma si tratta di ipotesi del web. Molto probabilmente rimarremo sempre nel dubbio.

