Amici 23: la Celentano assegna un compito a Gaia, che scoppia in lacrime

Vincenzo Chianese | 28 Settembre 2023

Amici 23

Prime lacrime per Gaia ad Amici 23

Sono trascorsi soltanto pochi giorni dalla partenza di Amici 23, tuttavia sembrerebbe che i nuovi allievi della scuola siano stati già messi sotto pressione dagli insegnanti. In queste ore infatti è arrivato il primo compito per Gaia da parte della maestra Alessandra Celentano. Ma andiamo a vedere cosa è accaduto. Come sappiamo la ballerina è stata scelta da Raimondo Todaro, che ha visto in lei tante potenzialità. Tuttavia l’alunna non ha convinto a pieno la prof di classico, che così ha deciso di assegnare un compito a Gaia. La Celentano ha infatti chiesto che la ballerina si esibisca in una coreografia particolare, per far emergere la sua personalità e la sua femminilità. La maestra ha anche espressamente chiesto che Gaia indossi abiti adatti, mettendo in mostra il suo corpo.

A quel punto a intervenire è stata Maria De Filippi, che ha sottolineato come l’allieva di Todaro abbia delle difficoltà ad accettare il proprio fisico. La conduttrice così ha raccontato alla ballerina un suo aneddoto personale, rivelando che durante l’adolescenza era la più bassa della sua classe. La cosa era diventata per lei una sorta di complesso, al punto da iniziare a camminare sulle punte dei piedi, per poter guadagnare qualche centimetro in più. Maria ha spiegato a Gaia che è normale, a quell’età, avere difficoltà ad accettarsi, tuttavia ha invitato la ballerina a cercare di superare questi problemi.

Gaia, che nel mentre è scoppiata in lacrime, si è detta felice di accettare il compito della Celentano e così inizierà a preparare la coreografia. Nel corso della prossima puntata di Amici 23 dunque, in onda su Canale 5 domenica 1 ottobre, scopriremo come la ballerina se la sarà cavata.

Gaia reagisce così al compito assegnato della maestra Celentano #Amici23 pic.twitter.com/zJjffE1yXY — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) September 28, 2023

Cosa accadrà dunque e come valuterà la Celentano il lavoro di Gaia? Non resta che attendere per scoprirlo.