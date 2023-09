Spettacolo

Andrea Sanna | 26 Settembre 2023

Amici 23

Con la maestra Celentano non si scherza. L’insegnante ha stilato il regolamento per tutti gli allievi di Amici 23

Amici 23: il regolamento della Celentano

Non solo la convocazione di Rudy Zerbi e la prima strigliata a Holy Francisco. Nella puntata di oggi di Amici 23 anche la maestra Alessandra Celentano ha incontrato la classe per una comunicazione importantissima.

La docente ha portato con sé dei libretti, da consegnare a ognuno di loro. Poi ha svelato di aver stilato un regolamento per cantanti e ballerini da rispettare nel corso di quest’anno scolastico. Sarà solo lei a decidere se e quando modificarlo, se necessario.

Per prima cosa la Celentano ha richiesto a tutti i ragazzi di Amici 23 massima serietà e puntualità. Non sono concesse disattenzioni e atteggiamenti superficiali, così come menefreghismo e sbadigli durante le lezioni.

Si è passati poi a ordine e pulizie. Ogni anno nella scuola è uno degli argomenti cardine del regolamento della maestra. E anche ad Amici 23 è importante ricordare di mantenere le aule, così come la Casetta sempre in ordine e pulita. Un modo anche per rispettare non solo l’intera classe, ma anche gli addetti ai lavori.

Un’altra cosa molto importante per la maestra Celentano: “Rivolgersi alla sottoscritta e al mio staff dando del ‘lei’. Questo perché mi è spesso capitato di incontrare nei corridoi un cantante che mi dice ‘ciao’. Assolutamente no”. A seguire si è parlato anche del riposo: per i cantanti, così come per i ballerini, è importante dormire almeno 7 ore a notte: “Per i primi è un consiglio, per i secondi un ordine”.

Infine dopo aver congedato i cantanti di Amici 23 e invitati a raggiungere la sala relax, Alessandra Celentano si è concentrata sui ballerini, dispensando regole di vario tipo. Si passa dal mantenere il peso, forma, all’essere sempre ordinati e ben sistemati per le lezioni di ballo (e si parla anche di igiene personale), così come il trucco che dovrà essere leggero e non esagerato. Chi invece indossa gioielli o piercing dovrà farne a meno. Ed è severamente vietato appoggiarsi alle sbarre.

Chi verrà meno a queste regole potrà ricevere dunque dei provvedimenti disciplinari. I ragazzi di Amici 23 dovranno stare attentissimi!