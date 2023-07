NEWS

Andrea Sanna | 27 Luglio 2023

Amici 23

Leon Cino torna ad Amici 23?

La nuova edizione di Amici 23 deve ancora iniziare eppure le notizie sul talent show non sembrano mancare. Dopo l’addio ormai certo di Arisa (sarà giudice di The Voice Kids), potrebbe esserci un grande ritorno nella scuola più famosa d’Italia. Vi ricordate del vincitore della terza edizione, Leon Cino?

Il ballerino, classe 1982 originario di Tirana, ha incantato tutti quando era un allievo del programma ideato e condotto da Maria De Filippi. Pupillo della maestra Alessandra Celentano (così come Anbeta Toromani ad Amici 2) Leon Cino di strada ne ha fatta davvero tanta in questi anni.

Per esempio ha aperto una scuola di danza classica e contemporanea a Cagliari, la LEON CINO D.A.S. Ha scelto la Sardegna perché è innamorato dell’Isola. E proprio al sito di Sardegna Live ha confidato che progetti in ballo ne ha tanti, ma molti per scaramanzia li tiene per sé. Ieri è balzato fuori il pettegolezzo che il ballerino e insegnante di classico potrebbe fare ritorno ad Amici 23 come coach.

A lanciare l’indiscrezione Amedeo Venza nel suo profilo Instagram, con questa storia e la seguente didascalia: “Vi ricordate di Leon Cino? Partecipò alla terza edizione e la vinse. Stando ad alcune voci vicine al programma, potrebbe tornare nel ruolo di coach“, ha spiegato l’opinionista a proposito di Leon Cino ad Amici 23.

La storia Instagram di Amedeo Venza su Leon Cino di Amici 23

A oggi sappiamo si tratta di indiscrezioni e non c’è alcuna ufficialità circa la notizia appena data. Lo stesso Leon Cino non ha confermato o smentito un suo possibile arrivo ad Amici 23. Semmai dovesse essere, però, si tratterà certamente di un importante “acquisto” per il programma a caccia di giovani talenti.

Una suggestione che, in ogni caso, sembra già incuriosire i fan di Amici 23.