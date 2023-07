Arisa lascia Amici e passa alla giuria di The Voice Kids

NEWS

Debora Parigi | 26 Luglio 2023

Amici 23

Non ci sarà più Arisa nella prossima edizione di Amici. In attesa di scoprire chi prenderà il suo posto, lei intanto andrà a The Voice Kids

Via da Amici Arisa che finisce in un programma Rai

Si vociferava da tempo, ma ora è quasi ufficiale: Arisa non sarà ad Amici nella prossima edizione del talent. La cantante è stata prof nell’edizione 20 del programma, poi ha avuto un anno di pausa finendo come concorrente di Ballando con le stelle (e vincendo), per poi fare ritorno nella scorsa edizione. Tra l’altro è riuscita a portare un suo allievo in finale, stiamo parlando di Wax.

Ma adesso di nuovo un arrivederci a Maria De Filippi, ma senza rimanere a mani vuote. Infatti Rosalba Pippa passa di nuovo alla Rai e per la precisione a The Voice Kids. Sarà nella giuria del programma condotto da Antonella Clerici al posto dei Ricchi e Poveri. Pare che manchi solo la firma per ufficializzare tutto.

A dare la notizia in esclusiva è stato Giuseppe Candela per il sito Dagospia. Si legge infatti: “Ci risiamo, Arisa lascia Amici di Maria De Filippi! La cantante sbarcherà in Rai: sarà in giuria The Voice Kids (ipotesi già ventilata da Davide Maggio), mancherebbe solo la firma. Rosalba Pippa (suo vero nome) prenderà il posto dei Ricchi e Poveri. E non è finita qui, sogna un posto in gara a Sanremo 2024. Avvisate Amadeus…”.

A questo punto Maria De Filippi dovrà ricorrere ai ripari per la prossima edizione di Amici. Ma è molto probabile che in realtà lo abbia fatto da tempo, considerando le voci che giravano. A tal proposito, girano già da un po’ i nomi di probabili sostituti per il ruolo di prof di canto. Confermati sia Rudy Zerbi che Lorella Cuccarini, a questo punto al posto di Arisa si sono già fatti i nomi di Emma Marrone e Alessandra Amoroso. Sarà una delle due ex storiche allieve (Emma ha già fatto la coach nei serali del passato)? Oppure uscirà un altro nome? Lo sapremo molto presto.