Vincenzo Chianese | 25 Febbraio 2024

Ad Amici 23 scoppia un’accesa lite tra Raimondo Todaro, Emanuel Lo e Alessandra Celentano per via di Nicholas

Nel corso della nuova puntata di Amici 23 è scoppiata un’accesa lite tra Raimondo Todaro, Emanuel Lo e Alessandra Celentano. Il motivo? Nuovamente Nicholas.

Todaro vs Lo e la Celentano ad Amici 23

Si scaldano gli animi ad Amici 23. Dopo aver assistito agli ingressi di Petit, Lucia e Mida al Serale e dopo l’eliminazione di Malìa, a scendere a centro studio è stato Nicholas. Chi ha seguito il daytime del talent show in questi giorni sa bene che il ballerino ha ricevuto un compito da Emanuel Lo che oggi è stato eseguito in puntata.

Dopo la performance però proprio l’insegnante non ha ritenuto l’esibizione sufficiente e ha così invitato Nicholas a migliorare e a perfezionare i suoi studi. Ma non solo. Emanuel ha affermato di non trovare l’allievo pronto in vista del Serale e ha dichiarato che, secondo il suo pensiero, Raimondo avrebbe dovuto fargli fare un altro tipo di lavoro in saletta.

A quel punto ad Amici 23 è partita la lite. Todaro ha infatti replicato a Lo e a intervenire è stata anche Alessandra Celentano, che si è trovata d’accordo con Emanuel. Ben presto però i toni si sono scaldati e tra i tre insegnanti è andato avanti un faccia a faccia di fuoco che è durato diversi minuti.

Nicholas nel mentre, visibilmente provato, è tornato al suo posto affranto.