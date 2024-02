NEWS

Vincenzo Chianese | 25 Febbraio 2024

Amici 23

Dopo aver eseguito il compito di Anna Pettinelli, Mida scoppia in lacrime ad Amici 23: la prof tuttavia lo reputa insufficiente

Oggi ad Amici 23 Mida ha eseguito il nuovo compito assegnatogli da Anna Pettinelli, ma tuttavia è risultato nuovamente insufficiente. Il cantante nel mentre dopo la performance, dedicata a sua nonna, è scoppiato in lacrime.

Mida in lacrime ad Amici 23

Non si fermano i colpi di scena oggi ad Amici 23. Dopo l’eliminazione di Malìa e dopo l’ingresso di Petit e Lucia al Serale, è stata la volta di Mida di scendere a centro studio. Il cantante, che senza dubbio è uno degli allievi più amati di questa edizione del talent show, ha eseguito l’ennesimo compito che Anna Pettinelli gli ha assegnato in settimana. L’insegnante ha chiesto al giovane artista di scrivere delle barre su un celebre pezzo della musica italiana: Vivo per lei. Tuttavia la professoressa ha vietato a Mida di usare determinati vocaboli.

Oggi dunque in puntata il cantante ha eseguito il compito e ha dedicato le barre a sua nonna, venuta a mancare qualche tempo fa. Dopo la performance Mida, visibilmente emozionato, è scoppiato in lacrime e a intervenire prontamente è stata Maria De Filippi.

Poco dopo però è scoppiato il caos nello studio di Amici 23. Anche in questa occasione infatti Mida non ha convinto Anna Pettinelli, che l’ha dunque reputato insufficiente. A ribattere è stata però Lorella Cuccarini, che ha preso le difese del suo allievo.

Tra le due insegnanti è così partita la lite ma entrambe sono rimaste ferme sulle loro posizioni.