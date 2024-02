Spettacolo

Nicolò Figini | 25 Febbraio 2024

Amici 23

Nella puntata odierna di Amici 23 abbiamo potuto vedere l’eliminazione di Malia per volere di Rudy Zerbi.

Malia eliminato da Amici 23

La puntata di oggi, 25 febbraio 2024, di Amici 23 si è aperta con il ritorno di Alessandra Amoroso. L’ex allieva del talent si è esibita sulle note del suo brano sanremese “Fino a qui” emozionando il pubblico e la stessa Maria De Filippi.

Successivamente la conduttrice ha fatto entrare i giudici di ballo e canto. Di quest’ultimo gruppo fanno parte Fiorella Mannoia, Fabrizio Moro e il produttore discografico Drillionaire. Poi ha mostrato le classifiche delle due discipline, che comprendono tutte le 18 puntate andate in onda per il momento, e abbiamo scoperto che tra i cantanti all’ultimo posto c’era Malia.

L’allievo si è esibito anche nella gara con la canzone “Baciami ancora“, ma ala fine si è classificato ancora una volta all’ultimo posto. Per tale ragione, essendo il suo posto nella scuola di Amici 23, già in bilico, Rudy Zerbi ha deciso di eliminarlo e fargli concludere il suo percorso:

“Non posso non tenere conto delle classifiche che abbiamo visto oggi. Devo prendere delle decisioni… Ti riconosco tante doti come la scrittura e che tu sia una persona con dei valori.

Però devo pensare anche al Serale dove farete delle cover e i posti sono pochi. Proprio perché le responsabilità me le prendo credo che sia arrivato il momento per te di uscire dalla scuola”.

Ovviamente Malia ha ringraziato tutti coloro che gli hanno dato una possibilità e poi si è girato verso i suoi ormai ex compagni di classe per salutarli e farsi abbracciare. Poi anche Maria De Filippi gli ha fatto una rivelazione, ovvero che Madame le scrive spesso su di lui “cose bellissime“. Un momento molto toccante che ha commosso tutto il web, ma siamo sicuri che questo è solo l’inizio per l’artista.