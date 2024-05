Marisol incanta! L’esibizione di pole dance della ballerina è da standing ovation (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 12 Maggio 2024

Amici 23

Esibizione da standing ovation per Marisol ad Amici 23: incanta con la performance di pole dance, da standing ovation!

In serata ad Amici 23 la prima a scendere in pista è stata Marisol. La ballerina ha incantato tutti con la sua esibizione di pole dance.

Amici 23: l’esibizione di Marisol da standing ovation

Che esibizione questa sera per Marisol ad Amici 23! Se ci si aspettava una semifinale da 10 e lode, i presupposti sembrano esserci tutti.

La ballerina è scesa in pista con una performance davvero di altissimo livello, contro un’altra altrettanto pazzesca di Mida. Come molti di voi certamente sapranno, ma per diverso tempo Marisol prima di Amici 23 ha studiato pole dance. A sua volta durante il Serale la danzatrice ci ha regalato spesso delle prove di questo tipo.

E stasera, ancora una volta, Marisol ha lasciato tutti a bocca aperta. Sulle note del famosissimo pezzo di Nicola Piovani, la ballerina di Amici di Maria De Filippi è stata davvero fantastica. Ha realizzato una coreografia muovendosi attorno a un lampione e ha impressionato tutti. Tanto da riuscire a portare a casa il punto.

Non è di certo una novità che Marisol sia riuscita nel suo obiettivo, dato che la stima nei suoi confronti è sempre stata tantissima. Alessandra Celentano, sua insegnante ad Amici 23, ha speso elogiato la sua allieva e, semmai servisse, è riuscita a far capire quanto il suo talento sia davvero da preservare e mettere in mostra!

Il web ha commentato con grande trasporto ed entusiasmo l’esibizione di Marisol e tutti si sono detti d’accordo sulla sua bravura.

In questa serata speciale poi è davvero importante dare del proprio meglio per poter raggiungere l’ambita maglia del Serale di Amici 23.