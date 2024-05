Amici 23, chi è in finale e chi è stato eliminato

Spettacolo

Andrea Sanna | 12 Maggio 2024

Amici 23

Questa sera abbiamo finalmente scoperto chi sono i finalisti di Amici 23, attraverso una serie di manche e chi ha dovuto lasciare il talent show di Canale 5 a un passo dal traguardo.

I finalisti di Amici 23 e chi è stato eliminato

Siamo giunti finalmente alla semifinale di Amici 23 dove abbiamo avuto modo di scoprire chi, tra gli allievi ancora in gara, ha conquistato un ambito posto in finale.

LEGGI ANCHE: Giuseppe Giofrè più sexy che mai! L’esibizione h0t che vi farà sentire CALDO (VIDEO)

Ricordiamo che ancora in gioco abbiamo per la squadra di Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano: Dustin, Holden, Marisol e Petit. Mentre invece per il team di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini: Mida e Sarah. Nessun membro invece per la squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro.

La serata di Amici 23 si è svolta in tre manche, dove alla prima a conquistare la maglia del Serale è stata Marisol. Poi successivamente nel secondo round, Dustin. Quando si è giunti poi alla terza manche a ottenere questo privilegio è stato invece Petit.

Si è arrivati poi al ballottaggio che ha decretato il quarto finalista. Qui in gioco ancora Mida, Sarah e Holden. I tre si sono sfidati e hanno avuto modo non solo di cantare di una cover a testa, ma anche esibirsi sulle note dei propri inediti. Quindi per la precisione, Que pasa, Sexy Magica e Randagi. Al termine del breve scontro abbiamo scoperto che a ottenere il posto come quarto finalista di Amici 23 è Holden.

LEGGI ANCHE: Amici 23, Martina Giovannini torna sui social dopo una settimana dall’eliminazione

Allo scontro finale troviamo quindi Mida e Sarah. Per loro la sfida è proseguita ancora. Non hanno avuto modo di esibirsi ancora, perché nel corso dell’ottava puntata di Amici 23 hanno avuto modo di cantare tanto. Per qualche minuto dunque sono rimasti davanti alla giuria, chiamata a decidere. I tre giudici hanno potuto lasciare un attimo lo studio per poi decidere a chi dare questa opportunità.

Ma com’è finita? Stasera abbiamo scoperto che a raggiungere la finale del Serale di Amici 23 è….