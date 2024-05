Giuseppe Giofrè più sexy che mai! L’esibizione h0t che vi farà sentire CALDO (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 12 Maggio 2024

Amici 23

La puntata di questa sera di Amici 23 si è aperta con un momento musicale che ha coinvolto, come di consueto i giudici. Immancabile la performance di Giuseppe Giofrè, che ha attirato l’attenzione del pubblico.

La performance di Giuseppe Giofrè

Semifinale di Amici 23 questa sera su Canale 5. Una puntata importantissima per il seguito degli allievi della scuola che, stasera, scopriranno se riusciranno a giocarsi la coppa e dunque la vittoria finale. Ma prima di tutto questo Giuseppe Giofrè si è preso la scena in apertura.

LEGGI ANCHE: Amici 23, chi è in finale e chi è stato eliminato

Come tutte le puntate, infatti, i giudici di Amici 23 si esibiscono sul palco del Serale con delle esibizioni sempre originali e di altissimo livello. E non a caso un ballerino come Giuseppe Giofrè non può che regalarci il suo immenso e straordinario talento.

Anche questa sera Giuseppe Giofrè ha infiammato il palco con una performance davvero sexy, in cui ha coinvolto i professionisti del Serale di Amici 23. L’esibizione ha mandato in visibilio il pubblico!

Ci siamo: è tempo di semifinale per #Amici23! Seguite con noi questa puntata e scopriremo chi sta per avvicinarsi al sogno della FINALISSIMA. Siamo in onda su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity! pic.twitter.com/UiHT3eGPhA — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) May 12, 2024

Non solo lo studio, anche sul web tantissimi utenti hanno commentato l’esibizione di Giuseppe Giofrè ad Amici 23 e gli apprezzamenti sono tra i più disparati. In tanti, in generale, hanno comunque ricordato come anche lui in passato è stato un allievo della scuola e, con il passare degli anni, si è fatto largo come ballerino professionista.

Giuseppe Giofrè ha lavorato e lavora per le più importanti star a livello mondiale. Pensiamo per esempio ad artiste del calibro di Jennifer Lopez, di Taylor Swift e non solo! Ed è ciò che aspirano anche i ragazzi che negli anni passano per il talent show! Non male non trovate?