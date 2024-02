NEWS

Vincenzo Chianese | 18 Febbraio 2024

Amici 23

Ben tre maglie del Serale sono state consegnate oggi ad Amici 23: dopo Marisol e Holden infatti anche Martina ottiene l’accesso alla fase finale del talent show.

Martina al Serale di Amici 23

In queste settimane è partita la corsa al Serale per gli allievi di Amici 23. Sia i cantanti che i ballerini si stanno impegnando duramente per riuscire ad accedere alla fase finale del talent show e di certo anche nelle prossime puntate ne vedremo di belle. Fino a oggi come sappiamo solo due allievi avevano conquistato la maglia dorata: Dustin e Gaia.

Oggi però nel corso della nuova puntata sono state consegnate altre tre felpe. Inizialmente ad accedere al Serale per volere della Celentano è stata Marisol. Poco dopo a conquistare un posto all’interno del programma è stato anche Holden, che è stato il primo allievo di canto a raggiungere questo risultato.

In seguito, a sorpresa, Anna Pettinelli ha deciso di consegnare la maglia del Serale anche a Martina. La giovane artista così, visibilmente emozionata, ha ringraziato la sua insegnante e ha raggiunto i suoi compagni.

Ma chi altro nelle prossime settimane riuscirà a entrerà al Serale del talent show di Maria De Filippi? Non resta che attendere per scoprirlo.