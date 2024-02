NEWS

Vincenzo Chianese | 18 Febbraio 2024

Amici 23

Dopo Dustin e Gaia, poco fa anche Marisol ha ottenuto la maglia per il Serale. A consegnargliela è stata proprio la sua insegnante Alessandra Celentano.

Marisol entra al Serale di Amici 23

Un’emozione dietro l’altra oggi ad Amici 23. Siamo infatti nel pieno della nuova puntata, una delle ultime del pomeridiano, e i ragazzi stanno dando il massimo per proseguire la loro corsa al Serale. Sia i cantanti che i ballerini stanno cercando di convincere a pieno i loro professori e settimana dopo settimana tentano di ottenere la tanto ambita maglia dorata.

Fino a questo momento tuttavia solo due allievi sono riusciti a raggiungere il loro obiettivo: Dustin e Gaia. Oggi però è arrivata un’altra bella emozione per una ballerina. Di chi parliamo? Di Marisol! L’allieva della Celentano intatti ha ottenuto l’accesso al Serale e ha così indossato la maglia. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto.

Proprio Alessandra ha chiesto alla giovane artista di esibirsi. A seguito della performance, la Celentano ha speso bellissime parole per Marisol e ha così deciso di consegnarle la maglia per accedere al Serale di Amici 23. La ballerina, in lacrime, a quel punto ha aggiunto: “Sono elettrizzata, mi sento davvero tanto fortunata. Essere qui a 18 anni, posso dire di essere un po’ fiera di me. Sto un po’ cambiando, la ringrazio tanto”.

no io mi sto lanciando di sotto ma la vedete pic.twitter.com/3qrisqNiQY — giulia (@sonoabete) February 18, 2024

Dopo Dustin e Gaia dunque anche Marisol entra al Serale.