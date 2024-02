Amici 23, Holden è il primo allievo di canto a guadagnarsi la maglia del Serale (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 18 Febbraio 2024

Amici 23

Nella puntata di questo pomeriggio di Amici 23 Holden si è esibito davanti ai professori per tentare di ottenere la maglia del Serale.

Holden si guadagna la maglia del Serale

Ad Amici 23 oggi, 18 febbraio 2024, abbiamo visto il ritorno di tanti ex allievi del talent i quali si sono esibiti sulle note dei loro brani sanremesi Tra di loro anche Annalisa con “Sinceramente“ e Angelina Mango con “La noia“. Poi è stato il turno della gara degli inediti e i professori hanno scelto Mida, Martina e Holden. Quest’ultimo ha vinto e successivamente Rudy Zerbi lo ha chiamato al centro dello studio: “Ci fai ascoltare ‘Nuvola’, per favore?“.

Il giovane cantante ha subito acconsentito capendo che questa sarebbe potuta essere la sua grande occasione. Alla fine il professore ha esclamato, mentre il pubblico lo acclamava:

“Tu sai che ti stimo tanto. Stimo molto l’approccio che hai al tuo lavoro e mi piace come produci e arrangi. Rispetti l’arte e la musica, questo è il motivo per cui sei nato. Non vedo una sola crepa in questo discorso. Per me tu meriti il Serale e voglio tu prenda la maglia”.

Holden primo allievo di canto con la maglia del serale…urlooooo 👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾 #Amici23 pic.twitter.com/mOChoFtjlW — IHaveAdream (@SaCe86) February 18, 2024

“Daje“, ha urlato Holden andando a prendersi la felpa per poi indossarla. Maria gli ha chiesto se volesse fare un discorso ma lui sorridendo ha gentilmente declinato l’offerta. Tuttavia due parole le ha comunque voluto dedicare al proprio professore:

“Grazie, mi sto impegnando tanto e il percorso non è facile. Questa è la dimostrazione che sto andando nella direzione giusta”.

Il momento ha fatto sicuramente felici tutti i suoi fan, che adesso si aspettano grandi cose da Holden. Vedremo come si classificherà durante il Serale. Per il momento non possiamo fare altro che attendere la data ufficiale di inizio e nel frattempo godiamoci il viaggio di Amici 23.