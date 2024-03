Amici 23, Mew sceglie l’ex manager di Tiziano Ferro! In arrivo un nuovo progetto per la cantante

Social | Spettacolo

Andrea Sanna | 4 Marzo 2024

Amici 23

Dopo il ritiro da Amici 23 per Mew si apre una nuova strada. E no, non c’entrano niente altri talent musicali, ma ha dato inizio a un progetto discografico seguito dal produttore Fabrizio Giannini, che per tanti anni ha lavorato con artisti del calibro di Tiziano Ferro!

Mew sceglie l’ex manager di Tiziano Ferro!

Lo aveva promesso Mew che dopo il suo addio dalla scuola di Amici 23 avrebbe continuato a lavorare e sarebbero arrivate delle importanti novità. Quel giorno sembra essere finalmente arrivato!

La cantante ha condiviso una storia su Instagram, tratta dal profilo di Fabrizio Giannini. Nel post in questione del produttore discografico e manager, compare una foto con il volto di Mew. A corredo dell’immagine queste parole, in cui annuncia appunto il progetto musicale che li vedrà lavorare insieme:

“Ho sempre messo la faccia nei progetti in cui credo. E questa volta è una gioia metterla per questa artista con cui ho iniziato a lavorare. Si chiama Mew. È talentuosa, poliedrica, sorprendente, carismatica. Imprevedibile. E con lei rafforzo l’entusiasmo mai perduto per questo lavoro, che con i giovani è ogni volta scoperta, stupore, entusiasmo. Ad maiora”.

Una grossissima opportunità per Mew, che la cantante ha giustamente colto al volo! Al momento non sono stati svelati però altri dettagli, quindi si attendono con curiosità altri aggiornamenti.

Ricordiamo che Fabrizio Giannini ha scoperto e ha fatto firmare i primi contratti discografici a cantanti del calibro di Laura Pausini, Luciano Ligabue e Tiziano Ferro. Proprio insieme al il cantautore di Latina ha lavorato la bellezza di 23 anni! Ora per Giannini, così come per Mew, si apre una nuova strada lavorativa e chissà dove porterà!

I fan di Amici 23, che tanto si sono affezionati al percorso della cantante, hanno commentato con grande entusiasmo questa notizia straordinaria. E siamo certi che questo nuovo inizio metterà in risalto tutte le capacità e il talento di Mew!