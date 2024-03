Spettacolo

Vincenzo Chianese | 4 Marzo 2024

Chiara Ferragni

Giornata di grandi emozioni ieri. Sia Chiara Ferragni che Barbara d’Urso hanno infatti rilasciato delle lunghe interviste, rispettivamente a Che Tempo Che Fa e Domenica In. Scopriamo dunque gli ascolti.

Le interviste di Chiara Ferragni e Barbara d’Urso

Due delle donne più amate del mondo dello spettacolo italiano, seppur ovviamente per ragioni diverse, sono di certo Chiara Ferragni e Barbara d’Urso. Nel corso degli ultimi mesi, come sappiamo, si è molto parlato sia dell’imprenditrice digitale che della conduttrice, che proprio nella giornata di ieri ci hanno regalato intense emozioni. Chiara e Barbara infatti sono state protagoniste di due lunghissime interviste a cuore aperto, che si sono svolte rispettivamente a Che Tempo Che Fa e a Domenica In. Proprio l’influencer, durante la chiacchierata con Fabio Fazio, ha non solo confermato la crisi con Fedez, ma è anche tornata a parlare del pandoro gate, dando così la sua versione dei fatti e facendo le scuse al grande pubblico per quanto accaduto.

Barbara invece, nel salotto di Mara Venier, ha menzionato quando accaduto con Mediaset, rivelando come ha vissuto l’allontanamento da Pomeriggio Cinque. Ma non solo. La presentatrice partenopea infatti ha fatto entrare il pubblico nella sua vita privata, raccontando aneddoti, retroscena e curiosità.

Le interviste di Chiara Ferragni e Barbara d’Urso ovviamente hanno ottenuto un enorme successo. Ma quali sono stati gli ascolti? Andiamo a scoprirlo. Che Tempo Che Fa ha segnato ben 2.979.000 spettatori con il 14% di share nella prima parte. Nella seconda parte, chiamata Il Tavolo, sono stati invece registrati 1.316.000 spettatori con il 9.8% di share.

Domenica In ha invece tenuto compagna a 2.706.000 spettatori, con il 18.2% di share, nella presentazione. Nella prima parte del programma, durante la quale è andata in onda l’intervista della d’Urso, sono stati raggiunti 2.936.000 spettatori, per uno share del 20.8%. Infine 2.246.000 spettatori hanno seguito la seconda parte, con uno share del 17.9%.