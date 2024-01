Amici 23, Mida e Gaia litigano in casetta: il motivo è Holden (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 23 Gennaio 2024

Amici 23

Nel daytime di oggi, dopo essersi scontrato con Holden, Mida ha dovuto affrontare anche un altro litigio con Gaia. La ballerina ha tentato di fargli cambiare punto di vista senza riuscirci.

Mida litiga con Gaia

Chi ha visto il daytime di Amici 23 questo pomeriggio sa molto bene che è ruotato tutto intorno a Mida e Holden. Tra i due è scoppiato un duro litigio dopo che il cantante di “RossoFuoco” ha espresso le sue opinioni in merito a Rudy Zerbi e il suo collega.

Per tale ragione sono volate anche parole grosse tra i due concorrenti e Holden è scoppiato a piangere per poi chiedere di uscire. Una volta tornati tutti in casetta Gaia è andata da lui per consolarlo affermando che secondo lei Christian aveva sbagliato. Solo successivamente è andata anche dal fidanzato per parlarne ed è nato l’ennesimo scontro.

“Sulle pulizie tu avresti difeso Holden?“, ha chiesto Mida. Quando la ballerina ha risposto in maniera affermativa il cantante l’ha accusata di essere una “parac*lo“. L’allieva si è sentita offesa:

“Non capisci i miei discorsi. Non si tratta di essere in buoni rapporti con tutti. Io volevo fargli sapere che non penso lui sia l’unico che pulisce meno degli altri. Abbiamo un buon rapporto e ci parlo”.

Gaia dopo essersi chiarita con Holden si confronta con Mida in casetta #Amici23 pic.twitter.com/kL1vntXOQ7 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 23, 2024

I due innamorati hanno iniziato a evitarsi e Gaia si è confidata con Martina raccontandole ciò che era appena successo. Ha ammesso di sentirsi irritata nel sentirsi dire di essere una “parac*lo” solo perché ha difeso Holden. Poi rivolgendosi a Mida lì vicino dice: “Quando non sa che dire dici così“.

Il cantante ha esclamato di pensarlo e le ha chiesto di non parlarne più. Gaia è stata categorica: “Infatti, stai zitto che è meglio“. Per un attimo è calato il gelo: “Non parlare, stai zitto lo dici a qualcun altro“. Insomma, la tensione in casetta si può tagliare con il coltello e tutti si chiedono cosa accadrà nei prossimi giorni.