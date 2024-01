Durissimo scontro tra Mida e Holden, che scoppia a piangere: “Vaffan*ulo, sei falso” (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 23 Gennaio 2024

In studio di Amici 23 si è consumato uno scontro molto acceso tra Mida e Holden dopo un rimprovero da parte di Rudy Zerbi.

Dura lite tra Mida e Holden

Nel daytime di questo pomeriggio di Amici 23 abbiamo potuto vedere Rudy Zerbi chiamare in studio tutti i concorrenti. A questo punto è stato mostrato un video in cui notiamo Mida parlare della sporcizia in casa, affermando che nessuno li avrebbe più richiamati dalla produzione.

Questo perché, secondo la sua teoria, Holden (tra coloro che puliscono meno in casetta) è molto forte e per tale motivo Rudy Zerbi non lo avrebbe mai rimproverato un’altra volta prendendo dei provvedimenti: “Non risuccede altrimenti deve fargli un c*lo così. Impossibile che non esca il suo nome“.

Il professore ha chiesto a Mida di spiegarsi meglio e il concorrente ha affermato che non era rivolto direttamente a lui l’attacco. Dopo avere insistito, però, ha ammesso ciò che stava pensando per davvero:

“Il motivo, se devo essere onesto, è che Holden è forte. Ho pensato che se l’ultima volta gli ha ritirato la maglia per la stessa ragione, che poi si ripresenta, questa volta cosa fa?”

Ma i confronti non finiscono di certo qui. Holden è sbottato e si è sfogato…

Lo sfogo di Holden

Oltre al fatto che Rudy si è molto offeso, in seguito, Holden ha voluto dire la sua ed è scoppiato un dibattito molto acceso. Soprattutto perché la maggior parte degli allievi pensa che il cantante sia responsabile del disordine in casetta:

“Potrebbe essere che ho pulito meno, ma sto lavorando tanto al mio terzo inedito. Per questo mangio e vado via. Credo di non essere una delle persone più pulite. Se io non ci fossi stato la cucina sarebbe stata più pulita? No, esatto. Sentirmi dire da Mida che io sono il prossimo nome… Lui li incita”.

“Rispetto agli altri non fai un ca**o“, sbotta l’altro cantante. Il botta e risposta prosegue fino a quando si mandano ‘a quel paese‘ a vicenda. Mida ha cercato di giustificarsi dicendo che in realtà era tutto un complimento, in quanto stava dicendo che lo riteneva molto forte. Tuttavia Holden non ci ha creduto e gli ha dato del “falso“.

Holden, molto stressato, ha fatto fatica a trattenere le lacrime e ha chiesto a Rudy di uscire. Una volta fuori dallo studio ha iniziato a singhiozzare e Zerbi ha congedato gli altri: “Riflettete su ciò che avete detto, finitela di essere ipocriti. Parlate e siate sinceri“.