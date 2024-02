NEWS

Debora Parigi | 29 Febbraio 2024

Amici 23

Nella registrazione di Amici 23 sono avvenuti vari colpi di scena. Infatti sono state assegnate delle maglie del Serale, ma c’è un allievo che ha cambiato squadra. Stiamo parlando di Nicholas. Dopo i dissidi con Raimondo Todaro è passato a Emanuel Lo. Vediamo tutto nel dettaglio.

Nicholas passa da Raimondo Todaro a Emanuel Lo ad Amici 23

Si è appena conclusa la registrazione di Amici 23 che andrà in onda domenica 3 marzo. Si tratta della penultima puntata del pomeridiano e quindi siamo all’assegnazione delle maglie per il Serale. Ricordiamo che, come la produzione ha riferito, sono disponibili al massimo 15 posti. Questo significa che due allievi non accederanno al Serale.

Cosa è accaduto quindi nella registrazione di oggi? Come vi abbiamo già rivelato, due allievi hanno preso la maglia del Serale. Si tratta di Sofia, allieva di Emanuel Lo, e di Nicholas, allievo di Raimondo Todaro. Ma su quest’ultimo è successa una cosa che ha lasciato tutti senza parole. E cioè un cambio squadra.

Abbiamo visto in questi giorni che ci sono stati dei dissidi tra Nicholas e Todaro a causa di alcune dichiarazioni del professore. Raimondo ha infatti detto che non darà la maglia a Nicholas fino a quando non la prenderà Sofia perché secondo lui è una ballerina che si merita il Serale. Ha aggiunto che ragiona nell’insieme pensando quindi anche agli altri allievi della scuola. E ha fatto intendere che darà la maglia a Nicholas se ci saranno ancora posti disponibili. Questo discorso ovviamente non è piaciuto al ballerino.

Ecco che quindi questa situazione ha portato a un cambio. Infatti Nicholas è passato a Emanuel Lo che gli ha dato la maglia del Serale. Questa scelta è sorprendente perché fino alla scorsa settimana sembrava che Emanuel Lo non ritenesse Nicholas adatto al Serale, nonostante avesse constatato il suo enorme miglioramento in questi mesi. Per spiegare meglio come è avvenuto tutto, arrivano altre anticipazioni sulla puntata.

In pratica, Nicholas ha detto a Todaro che non vuole stare con uno che non crede in lui. Raimondo ha risposto che crede in lui, ma come prof ha delle responsabilità e, nel caso fosse andato via, l’avrebbe chiamato a lavorare con lui. A questo punto Emanuel Lo ha fatto entrare tutti i professionisti e ha chiesto loro se Nicholas meritava il Serale. Tutti hanno risposto di sì e allora lui gli ha dato la maglia. Probabilmente il cambio di squadra è avvenuta in settimana e quindi lo vedremo nel daytime di domani.