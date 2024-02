NEWS

Vincenzo Chianese | 29 Febbraio 2024

Amici 23

Oggi pomeriggio nel corso della registrazione della nuova puntata di Amici 23 sono state consegnate altre maglie dorate e Nicholas e Sofia sono entrati ufficialmente al Serale.

Nicholas e Sofia al Serale di Amici 23

Manca ormai sempre meno alla partenza del Serale di Amici 23. Come sappiamo infatti la fase finale del talent show di Maria De Filippi dovrebbe iniziare sabato 23 marzo e di certo in molti si chiedono già cosa accadrà quest’anno. Oggi pomeriggio intanto si è svolta la registrazione di una nuova puntata del pomeridiano, la penultima di questa edizione, che andrà in onda su Canale 5 domenica 3 marzo. Come sempre tante sono le emozioni alle quali assisteremo e non sono mancati i colpi di scena. Ma andiamo a scoprire di più.

Come ci riporta la pagina Amici News infatti oggi è proseguita la consegna delle maglie dorate. Solo qualche giorno fa la produzione ha annunciato che i posti disponibili per la fase finale sono soltanto 15. Di conseguenza due allievi (essendoci 17 ragazzi in casetta) dovranno essere eliminati. Ma cosa è accaduto oggi in studio? Andiamo a vederlo.

Ben due allievi hanno raggiunto il loro obbiettivo. Nicholas e Sofia sono infatti entrati a far parte ufficialmente del Serale di Amici 23. Il ballerino dunque dopo i recenti malumori con Raimondo Todaro ha finalmente ottenuto la felpa. Restano ora soltanto 5 posti disponibili per la fase finale del programma e solo la prossima settimana scopriremo il destino di tutti i protagonisti di questa edizione.

Nel mentre i cantanti e i ballerini che hanno ottenuto la tanto ambita maglia stanno già iniziando la preparazione per il Serale e senza dubbio le aspettative non verranno deluse. Vi ricordiamo dunque l’appuntamento con la penultima puntata del pomeridiano, prevista per domenica 3 marzo, come sempre alle 14.00 su Canale 5.