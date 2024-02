Varrese contro il suo gruppo per le nomination ricevute, Anita tuona: “Ti abbiamo salvato per mesi”

NEWS

Andrea Sanna | 28 Febbraio 2024

Nella Casa Varrese si dice stizzito per le recenti nomination, ma Anita lo gela: “Salvato per mesi, non sei stato sacrificato”

48 ore di fuoco pre diretta per i concorrenti del Grande Fratello! Massimiliano Varrese ha mal digerito le nomination e questo ha scatenato una nuova lite con Anita Olivieri.

Lite tra Varrese e Anita!

Non sempre le nomination ricevute vengono accettate dai concorrenti. Alcune servono sicuramente per comprendere gli errori e fortificarsi, altre però non sembrano andare proprio giù e Massimiliano Varrese ne sa qualcosa.

L’attore non ha nascosto il suo desiderio di arrivare in finale, pensa di meritarla e pensa che le nomination in questa precisa fase del gioco possano penalizzarlo. D’altronde il televoto è imprevedibile.

Massimiliano Varrese si è detto un po’ offeso per questo e sembra essersela legata al dito con alcuni dei veterano. Confrontandosi con Giuseppe Garibaldi ha parlato appunto delle scelte di alcuni di loro in queste ultime settimane.

“Si ritengono adulti quando vogliono fare gli altezzosi e giovani quando fa comodo“, ha detto Massimiliano un po’ irritato. Secondo lui il gruppo l’avrebbe sacrificato e non ci sta. Non riesce ad accettare che abbiamo scelto lui e che gli altri decidano per lui.

“Sai quanti grandi fratelli si devono mangiare per avere l’esperienza che ho io” anche stamattina le medicine non sono ancora state somministrate pic.twitter.com/H4jcCvAKTR — (@aspide9347) February 28, 2024

Da qui la domanda sul perché tra tutti gli adulti in Casa al televoto c’è proprio lui. In maniera scherzosa Giuseppe ha provato a stemperare la tensione accumulata da Varrese, con una battuta: “Perché Bea era immune“. Al contempo per quanto deluso, Massimiliano ha ammesso di volere bene ai concorrenti, ma sta facendo le sue valutazioni. Per correttezza, secondo lui, avrebbero dovuto nominarsi anche tra loro.

Anita Olivieri ha sentito il discorso di Massimiliano Varrese e senza mezzi termini gli ha fatto notare che dovrebbe accettare di poter essere nominato: “Non sei stato sacrificato. Ti abbiamo salvato per mesi, non puoi prendertela se sei finito in nomination ora”. Il confronto ha scatenato una lite tra le parti, conclusasi con un nulla di fatto.

Anita ASFALTANDO nuovamente il guru pic.twitter.com/YlUxrHsru2 — (@aspide9347) February 28, 2024

Nervoso Massimiliano Varrese ha ribattuto, spiegando di non accettare questa situazione. Lui stava semplicemente analizzando il gioco ed esprimendo il suo punto di vista. Da ora in poi quindi agirà di conseguenza e non smetterà di parlarne. Terminato il suo sfogo Massimiliano si è allontanato dalla cucina, sotto lo sguardo perplesso di Giuseppe.

Questa spaccatura nel gruppo sarà risanata?