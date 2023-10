NEWS

Vincenzo Chianese | 8 Ottobre 2023

Amici 23

L’acconciatura della Celentano ad Amici 23

Da pochi minuti è iniziata la terza puntata del pomeridiano di Amici 23, e in studio anche oggi non mancano le emozioni. Ad attirare l’attenzione del web fin dal primo momento tuttavia è stata Alessandra Celentano, che si è mostrata con una nuova acconciatura. La maestra, che da anni è nel cuore del grande pubblico, è infatti arrivata con una pettinatura diversa dal solito, con tanto di frangia, e fin dal primo momento sui social non sono mancati i commenti degli utenti.

Nel mentre poco fa Marisol, allieva della Celentano, si è esibita con il compito ricevuto in settimana da Raimondo Todaro. L’insegnante infatti qualche giorno fa aveva chiesto di vedere la ballerina in una veste nuova e le ha così assegnato un passo a due di latino.

Marisol, dopo la sua performance ad Amici 23, ha convinto così a pieno non solo Alessandra Celentano, che ha annunciato di essere orgogliosa della sua allieva, ma anche lo stesso Raimondo Todaro. La ballerina ha dunque superato il compito e si è ripresa la sua maglia.

Ma cosa accadrà oggi in studio nel corso della puntata? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre seguiteci per tante altre news sul talent show di Maria De Filippi, e non solo.