NEWS

Nicolò Figini | 8 Ottobre 2023

Fedez

L’appello di Fedez

Tutti ormai sappiamo ciò che è accaduto a Fedez nell’ultima settimana. Il rapper si è sentito male a fine settembre ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale a causa di due ulcere sanguinanti. Qui di seguito ha raccontato nel dettaglio ciò che è successo, dalle operazioni alle trasfusioni di sangue a cui è stato sottoposto:

Come sto? Bene rispetto a prima. Sono convalescente, ho perso molto sangue. Quanto? La metà del sangue che avevo in corpo. […] Come me ne sono accorto? Ero a casa, avevo messo a letto i bambini. Avevo già avuto cali di pressione, ne è arrivato uno più importante, e sono svenuto. Poi ho chiamato l’ambulanza. Ero bianchissimo. Ho passato la notte al pronto soccorso, e la mattina mi sono reso conto di avere la melena. Letteralmente “ca**vo sangue”.

E avevo l’emocromo a 7, anziché a 14. Così sono intervenuti d’urgenza, per fermare l’emorragia, cauterizzare, insomma fare tutto il necessario per fermare il sanguinamento delle ulcere. Ho dovuto anche fare due trasfusioni. […] Poi però sono stato di nuovo male. Ho avuto un altro problema, un’emorragia ischemica sempre allo stomaco. Così hanno dovuto riaddormentarmi, e intervenire nuovamente.

Fedez stesso ha affermato che se non fosse stato per i donatori di sangue e le trasfusioni lui oggi non sarebbe più qui. Ha quindi promesso di trovare un modo per sensibilizzare le persone in merito. La sua intervista è stata già abbastanza, a quanto pare, perché al centro dell’Avis sono arrivate centinaia di chiamate di volontari disposti a donare il proprio sangue.

Come riporta anche Il Giorno, infatti, si ha un estremo bisogno di donazioni periodiche ma solo con il tempo si potrà sapere se si tratta di contatti “nati sull’onda dell’emozione” oppure no. Sergio Casartelli, direttore Generale di Avis Milano ha poi affermato che nel capoluogo lombardo si contano 40mila donatori.

Tra i requisiti citiamo quello di aver almeno 18 anni, non pesare meno di 50kg e di godere una buona salute. Oltre che avere una vita sessuale regolare con lo stesso partner da almeno sei mesi. Di solito i più giovani non sono propensi a donare il sangue, ma chissà se l’appello di Fedez invoglierà qualcuno di loro. Staremo a vedere.

Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.