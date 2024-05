NEWS

Vincenzo Chianese | 15 Maggio 2024

Amici 23

A distanza di pochi giorni dall’uscita degli EP dei cantanti di Amici 23, arrivano le date del tour instore dei ragazzi: ecco dove sarà possibile incontrarli.

Il tour instore dei cantanti di Amici 23

Mancano soltanto 3 giorni alla finale di Amici 23 e a breve scopriremo chi sarà a vincere questa edizione del talent show di Maria De Filippi.

A breve intanto, come in molti sapranno, usciranno i primi EP dei cantanti, che sono già disponibili per i pre-order.

Pochi minuti fa tuttavia è arrivata una bellissima sorpresa per i fan. I ragazzi infatti stanno per partire per i loro tour instore.

Andiamo dunque a scoprire tutte le date e dove sarà possibili incontrarli.

Il tour instore di Lil Jolie dopo Amici 23

Venerdì 17 esce il primo EP di Lil Jolie, intitolato La vita non uccide.

A seguito della pubblicazione dell’album la cantante partirà per un tour instore, durante il quale incontrerà i fan che in questi mesi l’hanno sempre supportata e sostenuta.

La tournée partirà da Napoli il 21 maggio e si concluderà il 23 giugno a Pagani, provincia di Salerno.

Ma andiamo avanti.