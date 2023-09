Amici 23, arrivano i primi voti dei professori e fioccano le insufficienze

NEWS

Debora Parigi | 27 Settembre 2023

Amici 23

La prima classifica di Amici 23 stilata dai professori

Domenica scorsa è andata in onda la prima puntata del pomeridiano di Amici 23 che ha visto al formazione della classe. Non sempre ce lo fanno vedere, ma i professori danno i loro voti a ogni esibizione dei ragazzi e lo hanno fatto anche in questa prima puntata. Da ciò è quindi uscita una classifica sia di canto che di ballo con le medie dei voti ricevuti.

Proprio nel daytime di Amici 23 andato in onda oggi, mercoledì 27 settembre, gli allievi entrati nella scuola hanno scoperto questa classifica, la media dei voti e soprattuto il singolo voto che ogni professore della categoria di appartenenza ha dato loro. Inutile dire che sono fioccate insufficienze anche abbastanza grosse, specialmente nel ballo. Partiamo quindi dal canto:

Matthew 8- Mew e Lil Jolie 8– Holden 7++ Petit 7+ Stella 6,5 Ezio 6++ Holy Francisco 6+ Sarah 6- Spacehippiez 6– Mida 5,5

Qui in particolare notiamo il 3 dato da Anna Pettinelli a Mida e Spacehipiez, ma ha dato indufficienze anche ad altri allievi, come ad esempio Sarah. Anche Rudy Zerbi ha messo qualche 5 o poco meno.

Passiamo adesso alla classifica di ballo della prima puntata di Amici 23:

Dustin e Marisol 8- Sofia 7+ Kumo 6- Gaia 5,5 Elia 5+ Simone 5 Chiara e Nicholas 4+

Qui ad essere la più “cattiva” è stata la maestra Alessandra Celentano, come c’era da aspettarsi. E infatti ha messo 3 sia a Nicholas che a Chiara ed entrambi hanno preso anche un 4. Anche per Simone non è andata bene che ha ricevute ben due 4.

Succesivamente gli ultimi classificati, Chiara e Nicholas per il ballo e Mida per il canto, hanno commentato quanto accaduto. In particolare Mida non si aspettava di predere un 3 dalla Pettinelli e ci è rimasto molto male.

Vi ricordiamo che la puntata del pomeridiano di Amici 23 va in onda tutte le domeniche su Canale 5 alle 14, mentre dal lunedì al venerdì vanno in onda i daytime alle ore 16.10