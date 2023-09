Avanti un altro, si torna alle origini! Dopo Paola Caruso ricompare anche Daniel Nilsson

NEWS

Debora Parigi | 27 Settembre 2023

Il ritorno di Daniel Nilsson come bonus ad Avanti un altro

È previsto per l’inzio del 2024 il ritorno di Avanti un altro con la nuova edizione, le cui registrazioni inizieranno lunedì 2 ottobre. Gli episodi previsti sono al momento circa ottanta, con la possibilità di un’aggiunta. Inoltre sono previste molte novità, prima fra tutte la scenografia che sarà molto aggiornata.

Tra varie conferme nel cast e alcuni volti nuovi, c’è invece un grande ritorno, anzi due. Vi abbiamo riferito proprio ieri del quasi sicuro ritorno di Paola Caruso nel ruolo della “bonas” e orra abbiamo la conferma ufficiale. Ma oltre a lei ci sarà anche un altro grandissimo ritorno che siamo sicuri sarà molto apprezzato. Stiamo parlando di Daniel Nilsson che tornerà a vestire (più o meno) i panni del “bonus”.

Daniel si era assentato nel corso della passata stagione di Avanti un altro ed era stato rimpiazzato da Andrea De Paoli. Da quanto si apprende, Andrea e Daniel si alterneranno nel corso delle puntate.

A dare tutte queste notizie è il sito TVBlog.it che ha raccontato anche altre novità. Infatti non ci sarà più Francesca Brambilla dal ruolo di “bona sorte”. Al suo posto arriverà invece Viviana Vizzini, trentenne siciliana trionfatrice a Miss Universo Italia nel 2020. Ci saranno novità anche nel “salottino” con nuovi innesti. Ecco quindi che avremo la presenza di un agente segreto e di una hostess. Inoltre, potrebbero aggiungersi personaggi chiamati ad occuparsi di moda e di nuove generazioni.

Ricordiamo anche che ci sono ancora 19 puntate inedite dell’edizione 2023 di Avanti un altro. Sono rimaste “in magazzino” per volontà di Mediaset quando interruppe la messa in onda del programma a fine aprile. E mandò in onda a maggio e giugno delle repliche. A tal proposito, queste puntate saranno mandate in onda in cosa a quelle nuove, quindi si noterà ovviamente la differenza di scenografia e di personaggi presenti.