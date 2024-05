Mida è il primo eliminato, il pubblico lo saluta cantando Rossofuoco l’unica vera hit di Amici 23 (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 18 Maggio 2024

Amici 23

La Finale di Amici 23 è iniziata e dopo la prima manche abbiamo subito il primo eliminato della serata. Quindi scopriamo chi è l’allievo arrivato al sesto posto della classifica. Ecco tutti i dettagli.

Il primo eliminato di Amici 23 è Mida

Da poco è iniziata in prima serata su Canale 5 la Finale di Amici 23. Come abbiamo visto, in semifinale non è stato eliminato nessuno quindi sono arrivati in sei allievi all’ultima puntata. Stiamo parlando di Mida, Sarah, Petit e Holden per il canto. Mentre abbiamo Marisol e Dustin per il ballo. Ma come si sta svolgendo questa Finale?

Prima di tutto vi ricordiamo che la puntata è in diretta e a decidere tutto non sono pù i tre giudici, ma il pubblico a casa con il televoto. C’è un televoto che viene aperto e chiuso a ogni manche. A tale proposito, avendo quattro cantanti ancora in gara, Maria De Filippi ha detto che sarebbe iniziata prima una serie di sfide nel circuito canto.

Ecco che quindi Mida, Sarah, Petit e Holden si sono esibiti con i loro inediti. Tutto sono stati bravissimi e hanno fatto cantare tutto il pubblico presente in studio. Si sono presi anche i complimenti dai giornalisti questa volta presenti proprio in studio a un lato del palco. Ma poi è arrivato il verdetto. La prima a salvarsi è stata Sarah che non si aspettava questo verdetto. Poi si è salvato anche Holden, quindi sono rimasti Petit e Mida. Tra loro due è stato eliminato Mida.

Mida è quindi il primo eliminato di questa Finale di Amici 23. Maria De Filippi ha fatto notare che il cantante era tutta la settimana che diceva di essere convinto che sarebbe stato il primo eliminato della Finale e così è stato. Tante belle parole anche dalla sua insegnante Lorella Cuccarini. Grandi urla anche dal pubblico che hanno intonato la sua Rossofuoco.

Quanto mi dispiace per mida non meritava assolutamente di essere il primo eliminato dopo 5 minuti. Ma sono contenta per lui perché sono sicura che fuori farà successo con le sue hit che è ciò che più conta ! #amici23pic.twitter.com/FRYLsWNhha — Fabiola🍓 (@Fabiola63445821) May 18, 2024

Potete rivedere le clip e tutta la puntata di Amici 23 su Mediaset Infinity e su Witty TV.