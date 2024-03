Amici 23, arriva il primo guanto di sfida: Lorella fa scontrare Sarah e Lil Jolie su Madonna

NEWS

Debora Parigi | 19 Marzo 2024

Amici 23

Per il Serale di Amici 23 è arrivato il primo guanto di sfida: Sarah vs Lil Jolie. I due dovranno fare una performance su un brano di Madonna

A pochi giorni dal Serale di Amici 23 nei daytime del talent vediamo i primi guanti di sfida. E il primo in assoluto è uno scontro tutto al femminile. Vede infatti Sarah vs Lil Jolie che dovranno vestire i panni di Madonna in una performance per niente semplice. Ecco cosa è successo.

Sarah vs Lil Jolie è uno dei primi guanti di sfida del Serale di Amici 23

Manca davvero poco all’inizio del Serale di Amici 23. La puntata andrà in onda sabato 23 marzo alle 21.20, ma sarà registrata giovedì. E come accade da alcune edizione, al Serale ci saranno vari guanti di sfida tra allievi lanciati dai prof di appartenenza. Ecco che quindi quest’anno il primo arrivato è tutto al femminile e sarà Sarah vs Lil Jolie.

A mandare il guanto è stata Lorella Cuccarini, indirizzandolo all’allieva di Anna Pettinelli. Nella lettera si è complimentata con lei, ma ha anche voluto metterla alla prova con un qualcosa che è nelle corde della sua allieva. Stiamo parlando dello staging, cioè la capacità di muoversi e performare sul palco, fare un po’ di spettacolo. Su questo Lil Jolie, purtroppo, è un po’ carente mentre Sarah ormai è molto navigata.

Ecco che quindi per il guanto di sfida di Amici 23 Lorella ha scelto il brano “Like a virgin” di Madonna, un’artista che si muove molto sul palco tanto che sembra una ballerina, come ha fatto notare Maria De Filippi. Ma non solo, per fare al meglio questa sfida, le due cantanti dovranno esibirsi insieme a un ballerino e quindi coinvolgerlo nella performance.

Come detto, non è un compito molto semplice. Infatti nelle prime prove in sala con il professionista Sebastian, Lil Jolie era un po’ in difficoltà e in imbarazzo. Molto più sciolta e a suo agio si è invece dimostrata Sarah. Ovviamente lo sapremo solo giovedì (grazie alle anticipazioni dopo la registrazione) se avremo già nella prima puntata del Serale di Amici 23 la sfida Sarah vs Lil Jolie. Comunque andrà saranno delle performance davvero interessanti.