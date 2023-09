NEWS

Vincenzo Chianese | 20 Settembre 2023

Amici 23

Primo infortunio ad Amici 23

Finalmente ci siamo. Domani ci sarà ufficialmente la prima registrazione di Amici 23, durante la quale verrà formata la nuova classe del talent show di Maria De Filippi. La puntata andrà poi in onda su Canale 5 domenica 24 settembre, come sempre alle 14.00. Tanta è l’attesa del pubblico di scoprire chi saranno i nuovi allievi del programma, che nei prossimi mesi ci terranno compagnia. Nel mentre in queste settimane, dopo tanti gossip, sono arrivate le conferme per quanto riguarda il cast di professori. A tornare per il canto saranno Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, che dopo un anno di assenza è pronta a rimettersi in gioco, prendendo il posto di Arisa. Per il ballo troveremo invece Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo.

Nelle ultime ore come se non bastasse si è mormorato che un’amata ex allieva della scorsa edizione possa entrare a far parte del corpo di ballo dei professionisti. Di chi parliamo? Nientemeno che di Isobel Kinnear. Attualmente però non ci sono ancora conferme in merito e solito nelle prossime ore sapremo quale sarà la verità.

In attesa di scoprire cosa accadrà, poco fa è arrivata una notizia che sta già facendo discutere. Nonostante Amici 23 non sia ancora ufficialmente iniziato pare che ci sia già il primo infortunio dell’edizione. Stando a quanto riporta la pagina Amici News infatti, sembrerebbe che uno dei ballerini, a causa delle troppe prove, che sarebbero durate circa 7 ore, si sia fatto male. Il ragazzo in questione, di cui non conosciamo l’identità, dunque non potrà partecipare alla prima puntata.

Ma cosa accadrà quindi domani nel corso della registrazione e da chi sarà composta la nuova classe? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre seguiteci per tante altre news sul talent show, e non solo.