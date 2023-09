NEWS

Vincenzo Chianese | 20 Settembre 2023

Il lungo post di Carolina Marconi

In queste ore a tornare al centro dell’attenzione è stata Carolina Marconi. Come è ben noto, solo due anni fa all’ex gieffina è stato rimosso un tumore al seno e in questi mesi dunque l’attrice è stata costantemente sotto controllo. Pochi giorni fa Carolina ha raccontato ai follower di doversi sottoporre ad alcuni esami di routine, e oggi ha aggiornato i fan sul suo stato di salute. Con un lunghissimo post pubblicato su Instagram, la Marconi ha rivelato che tra 15 giorni dovrà sottoporsi a una risonanza con contrasto, dopo aver scoperto di avere una massa al fegato rilevata dalla tac. Queste le parole di Carolina, che in queste ore ha ricevuto l’affetto del web:

“I risultati sono usciti mammografia -eco ok, ma nella la tac c’è qualcosa al fegato e quindi dovrò fare un’altra risonanza con il contrasto per vedere realmente di cosa si tratta. È stata una doccia fredda, ero spaventata. Devo solo aspettare che mi chiamino per effettuare tutto. Ieri, quando mi ha telefonato il mio oncologo per dirmi che dovevo fare questo controllo, non vi dico le mie gambe come tremavano. Sentivo nuovamente il cuore accelerare e in quel momento tutto quello che stavo facendo improvvisamente non aveva più senso. Ho avuto un vero e proprio blackout”.

E ancora Carolina Marconi aggiunge:

“Ancora due settimane con il punto interrogativo. Bisogna mettersi l’anima in pace. Aspettare, pensare positivo e non fasciarsi la testa prima di romperla. […] Ora penso solo a stare bene. Lavoro, dipingo, metto in ordine casa, il giardino, cucino. Inutile stare lì ferma nel letto a piangere. […] Condivido con voi tutto questo perché spero che faccia forza e faccia sentire meno soli chi si trova nelle mie stesse condizioni. Quindi stringiamoci la mano e facciamoci forza”.

Non resta che fare un enorme in bocca al lupo a Carolina Marconi e rimanere in attesa di liete notizie.